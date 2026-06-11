Jalkapallon valmentajasuuruus José Mourinho palaa Real Madridin päävalmentajaksi.
Espanjan jättiseura kertoi solmineensa Mourinhon kanssa kolmivuotisen sopimuksen. Meritoitunut portugalilainen valmensi Real Madridia jo vuosina 2010–2013, jolloin seura voitti kertaalleen Espanjan mestaruuden.
Viimeisimmäksi mies luotsasi kotimaansa Portugalin Benficaa syyskuusta 2025 lähtien.
Real Madrid jäi päättyneellä kaudella ilman pokaaleja. Joukkueen päävalmentajina toimivat kauden aikana Xabi Alonso ja Alvaro Arbeloa.