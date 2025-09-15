Useat koirahyökkäykset ovat saaneet Pirkanmaalla asuvan miehen vastaamaan voimalla koirien lähestymisyrityksiin. MTV Uutiset kysyi poliisilta, miten liian lähelle tulevia koiria vastaan saa puolustautua ja missä tilanteissa voimankäyttö on sallittua.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2025.

MTV Uutisten haastattelema Matti (nimi muutettu) on kokenut omien sanojensa mukaan kymmeniä koirien hyökkäyksiä. Matin kertoman mukaan hän pelkää vapaana kulkevia koiria nykyisin niin paljon, että ennen kovin aktiivisen ulkoilijan halukkuus lähteä metsään kävelyille on romahtanut.

Matti korostaa puhuvansa niin totta kuin vain voi. Kyseessä on vuosikymmenien tuska, jota hän on joutunut kantamaan sisällään. Hänen mukaansa useat koiranulkoiluttajat ovat epäkunnioittavia, eivätkä välitä toisista ihmisistä.

– Tämän takia kannan kameraa mukana. Jos työnnän kepillä ja koira loukkaantuu hengenvaarallisesti, saatte näyttää sen videon julkisuudessa, Matti sanoo MTV Uutisille.

Koira hyökkäsi jalkaan kiinni

Kaukaisin koirahyökkäyksiin liittyvä muisto Matilla johtaa vuoteen 1995.

Tuolloin Matti ajoi kesällä uudella maastopyörällään, kun koira hyökkäsi hänen jalkaansa.

– Vedin pyörällä pään kautta ympäri, jalat olivat lukkopolkimissa kiinni.

Matti kertoo, että tämän jälkeen metsästä saapui koiranomistaja välinpitämättömänä.

– Muistan pitäneeni hänelle jonkinlaisen huutokonsertin.

Matti hämmästelee vielä tänäkin päivänä sitä, ettei hänelle käynyt tilanteessa mitään.

Matti kertoo, että hän on taistellut hiihtoladuilla vuosikymmenien ajan koiranomistajien kanssa, kun ulkoiluttajat ovat liikkeellä lemmikkiensä kanssa sekä ilman hihnaa että hihnan kanssa.

– Minusta tuntuu, että ihmiset kävelevät koirien kanssa tahallaan laduilla. Olen huitonut koiria montaa kertaa pois sauvoilla.

Pihalta ryntäsi koira kimppuun

Pahimman koirahyökkäyksen Matti koki helmikuussa 2018. Mies oli lenkillä omakotitaloalueella, kun talon pihasta juoksi yllättäen pitkässä narussa kiinni ollut koira.

– Se tuli täysin yllättäen minun kimppuuni. Potkin sitä monta kertaa kylkeen ja päähän, mutta se tuli aina vain uudelleen päälle.

Matti teki omien sanojensa mukaan tapauksesta rikosilmoituksen, mutta luopui lopulta vaatimuksistaan.

Kyseinen tilanne oli käänteentekevä. Sen jälkeen Matti on ollut valmis tekemään ihan mitä vain, jos koirat tulevat liian lähelle.

Hänen mukaansa tilanteita on vuosien saatossa ollut lukuisia.

– Olen potkinut ja lyönyt kepillä niitä päähän.

Matti kertoo, että hänellä on koirien potkimisen takia ollut useasti jalkapöydät mustelmilla.

Vartalokamera ja kestävä keppi

Nykyään Matilla on aina ulkoillessaan mukana kaksi tiettyä varustetta: 65-senttinen keppi ja vartalokamera.

Keppiä säilytetään eteisessä, josta se otetaan mukaan. Aikaisemmin Matilla oli toinen keppi, mutta se meni säpäleiksi hänen lyödessään koiraa. Nykyinen, vankempaa laatua oleva keppi on kestänyt jo useamman vuoden ajan.

Vartalokamera toimii miehen turvana, jos hän joskus joutuu pahempaan tilanteeseen tai jopa tappamaan koiran.

Matilla on käytössä metrin turva-aluesääntö.

– En pysty lyömään kepillä tai potkaisemaan koiraa, ellei se tule minua metriä lähemmäksi.

MTV Uutisten toimitus on nähnyt kaksi videota, jotka tallentuivat Matin vartalokameralle.

Videoilla näkyy, miten metsäpolulla ja hiekkatiellä tapahtuneissa tilanteissa vapaana olevat koirat lähestyvät vastaantulevaa Mattia. Koirien ollessa tarpeeksi lähellä täräyttää mies kepillä koiria päähän. Koirat ujeltavat ja perääntyvät.

Hiekkatiellä vastaan tullut koira oli vanha tuttu, jota oli useasti ulkoilutettu ilman hihnaa, mistä Matti oli omistajalle aiemmin huomauttanut.

Matin mukaan koiraa pidetään nykyään hihnassa, mutta omistaja ei tervehdi Mattia, vaikka tämä toivottaa miehelle hyvää huomenta.

– Hän ei koskaan vastaa mitään tai katsoa minua päin, mutta nyt koira on ollut kiinni.

Metrin turva-alue

Matin mukaan koskaan ei voi tietää, millä aikeilla koira lähestyy, joten hän toimii joka kerta koiran tullessa metrin turva-alueen sisäpuolelle.

Jos koira juoksee Mattia kohtia, on yksi hänen taktiikoistaan laittaa keppi eteen.

– Olen valmistautunut siihen, että jos tulee kamppailu elämästä ja kuolemasta, olen valmis vaikka tappamaan koiran.

Haukuttu hulluksi

Matin mukaan useimmissa tilanteissa koiria potkiessaan hän ei edes näe omistajaa missään.

– Sitten kun koiranomistajat tulevat näkyviin, he eivät välitä.

Matti myös käskee omistajia pitämään koiransa hihnassa. Hän kertoo kokeneensa vuosien varrella paljon ala-arvoista huutelua toimintansa takia.

– Minua on haukuttu muun muassa hulluksi, jonka pitää mennä hoitoon.

Ennen Matti kävi lenkillä noin neljä kertaa viikossa, mutta kohtaamiset koirien kanssa ovat ajaneet hänet siihen tilanteeseen, että motivaatio ulkoiluun on romahtanut.

– On joka kerta jumalattoman vaikeata lähteä. On pelko perseessä ja trauma syvällä. Negatiivisia kokemuksia on niin paljon.

Miehen mukaan ulkoilupolut ovat villi länsi, jota koiranomistajat hallitsevat.

Saako vapaana olevaa koiraa lyödä?

Mutta mitä ulkoilija saa tehdä, jos vapaana kulkeva koira tulee liian lähelle? Poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen Poliisihallituksesta korostaa MTV Uutisille, että omistaja on aina vastuussa koirastaan.

Jos koiran käytös aiheuttaa ohikulkijassa pelkoa, tulisi asiasta ilmoittaa koiran omistajalle tai tarvittaessa viranomaisille, jotta tilanteeseen voidaan puuttua ennen kuin mitään tapahtuu.

Koiran potkaiseminen tai kepillä lyöminen on laissa kiellettyä, mutta jokaisella on oikeus puolustautua oman terveyden suojaamiseksi. Puolustautumisen tulee kuitenkin olla perusteltua.

Koirapelkoiset ihmiset saattavat tulkita koiran lähestymisen uhkaavana, vaikka koira olisi vain utelias.

Vepsäläinen sanoo, että, jos koiraa on potkaistu tai lyöty, tulee arvioida, onko teko ollut tarpeen hyökkäyksen pysäyttämiseksi.

Arvioiminen on enemmän objektiivista, joten puolustautumista arvioidaan hänen mukaansa "yleisen elämänkokemuksen mukaan".

Kokonaisarvosteluun vaikuttavat kaikki saatavissa olevat tiedot, kuten koiran käyttäytyminen, tilanne, paikka, uhrin mahdolliset vammat ja koiralle aiheutuneet vammat.

Hyökkäyksen torjumiseksi tehty potkaisu tai lyönti voidaan jättää rankaisematta pakkotilasäännösten perusteella.