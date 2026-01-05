Jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa pelataan pitkästä aikaa finaali ilman kumpaakaan pohjoisamerikkalaisjoukkuetta.

Suomen aikaa tulevana yönä kiekkoiltavassa alle 20-vuotiaiden MM-finaalissa Yhdysvaltojen St. Paulissa iskevät yhteen Ruotsi ja Tshekki. Täysin eurooppalainen loppuottelupari on harvinaista kauraa.

Viimeksi U20-MM-finaali on pelattu ilman kumpaakaan pohjoisamerikkalaisjoukkuetta, eli Kanadaa tai Yhdysvaltoja, 10 vuotta sitten 2016. Suomi juhli tuolloin maailmanmestaruutta Helsingissä voitettuaan loppuottelussa Venäjän jatkoajalla.

Alle 20-vuotiaiden MM-kisoja on tahkottu virallisesti vuodesta 1977 lähtien, ja kyseessä on nyt 16:s kerta, kun finaalissa ei ole kumpaakaan pohjoisamerikkalaisjoukkueista. 2000-luvulla näin käy kuudennen kerran.

Pohjois-Amerikan MM-kisoissa täysin eurooppalainen finaali on erityisen harvinainen tapaus. Nyt on käynnissä 24:s Pohjois-Amerikassa kiekkoiltava alle 20-vuotiaiden MM-turnaus ja niissä vasta neljännen kerran kumpikaan pohjoisamerikkalaisnipuista ei ole loppuottelussa.

Kanada pelaa tällä kertaa pronssiottelussa Suomea vastaan. Yhdysvallat putosi jo puolivälierässä, jossa se taipui Nuorille Leijonille.

"Todella rankkaa"

USA on voittanut kaksi edellistä nuorten maailmanmestaruutta. Kanada on sen sijaan kolmatta vuotta putkeen finaalista ulkona.

– Fiilis on sama. On kamalaa tuottaa pettymys omalle maalle, Kanadan megatähtihyökkääjä Gavin McKenna kertoi TSN:n mukaan.

Kanada nousi välierässä Tshekkiä vastaan vajaat kolme minuuttia ennen loppua 4–4-tasalukemiin, mutta Tshekki kampesi vielä lopussa keulille ja osuttuaan kerran tyhjiinkin voitti 6–4.

NHL:n tulevan kesän varaustilaisuuden ykkösnimeksi ennakoitu McKenna oli pelaamassa U20-MM-turnausta myös viime vuonna. Into pronssiottelua kohtaan ei vaikuttanut olevan ainakaan heti Tshekki-välierän jälkeen tapissa.

– Todella rankkaa, mutta tehdään se Kanadan puolesta. Meidän on koottava itsemme ja oltava valmiita, kuuteen otteluun kymmenen pistettä tässä MM-turnauksessa tehoillut McKenna sanoi.

Vaikka etenkin Ruotsi on tuottanut huippujunioreita pitkään, se on voittanut alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden vain kahdesti, 1981 ja 2012.

Myös Tshekillä on vain kaksi nuorten MM-titteliä, vuosilta 2000 ja 2001.