Mikko Rantaselta terävä linjaus kirvelevän Kanada-tappion jälkeen Mikko Rantanen käänsi katseet jo pronssiotteluun, jossa Suomi saa vastaansa Slovakian. Getty Images Julkaistu 55 minuuttia sitten MTV URHEILU Leijonien varakapteeni Mikko Rantanen ei halua palata Milanosta tyhjin käsin. Lue myös: Kanadan päävalmentajalta hätkähdyttävä puheenvuoro Leijonien tähdestä Lue myös: Leijonien olympiatrillerin erikoisuus nousi tikunnokkaan Ruotsissa – Rasmus Ristolaiselta tyly kuitti Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen hyökkääjä Mikko Rantanen teki perjantai-iltana sen, mitä hän oli itseltään odottanut: maalin tärkeässä paikassa.



Rantanen myönsi vastuunsa jo Milanoon saavuttuaan, mutta alkusarja jätti toivomisen varaa. Rantanen teki vain yhden maalin, kun hän niittasi 4–1-loppulukemat Ruotsin tyhjään maaliin ja rohmusi kolme syöttöpistettä Italian kustannuksella Leijonien 11–0-voitossa.



Pudotuspeleissä Rantanen on näyttänyt arvonsa. Hän pohjusti Roope Hintzin kanssa Miro Heiskasen 2–2-tasoituksen puolivälierässä. Suomi nujersi Sveitsin Artturi Lehkosen jatkoaikamaalilla 3–2.



Välierässä Rantanen laukoi 1–0-lukemat ylivoimalla Kanadan verkkoon, mutta Suomi taipui 2–3. Rantanen vakuutti tappion jälkeen, että pronssimitali kiinnostaa myöhään lauantai-iltana ja aikoo käyttää ääntä joukkuetoverien motivoimiseksi.









– Pitää jutella siitä, että mitali on tosi iso juttu olympialaisissa. Se on meidän ykköstavoite, Rantanen paalutti.









Rantanen pelaa ensimmäisissä olympialaisissaan. Suomen joukkueesta vain Olli Määttä, Mikael Granlund, Miro Heiskanen, Eeli Tolvanen ja Mikko Lehtonen ovat pelanneet olympialaisissa aiemmin.









Heistä Määtällä ja Granlundilla on pronssit Sotshista vuodelta 2014 ja Lehtosella kulta Pekingistä 2022. Heiskanen, Lehtonen ja Tolvanen jäivät puolivälieriin Pyeongchangissa 2018.

Vahva pronssiottelija

Leijonat hävisi avausottelunsa Slovakialle 1–4, mutta tuon jälkeen Ruotsi ja Italia kaatuivat vakuuttavasti ja Sveitsi hienon nousun jälkeen. Suomi hukkasi Kanadaa vastaan kahden maalin johdon, mutta Rantanen näki joukkueen kehityksessä paljon hyvää.



– Olemme kasvaneet joukkueena ekasta pelistä parempaan suuntaan. Olimme sentin päässä, ettemme päässeet jatkoajalle välierässä.



– Välierä oli yhden maalin peli, meillä oli kahden maalin johto ja vastustaja painosti kovaa vikat 40 minuuttia. Se oli vastustajan hyvyyttä. Vastustaja teki pari ylivoimamaalia. Hattu päästä, Rantanen muistutti.



Suomi on ollut vahva olympialaisten pronssiotteluissa ja korjannut talteen himmeimmän mitalin 1994, 1998, 2010 ja 2014. Leijonat ei ole hävinnyt koskaan olympialaisten pronssiottelua.



– Pitää herätä sillä fiiliksellä, että mitali on mitali, vaikka se ei ole se, mitä tässä vaiheessa halusimme. Illan ottaa päähän, mutta sitten on uusi peli, Rantanen alleviivasi.

Tuttu tilanne

Päävalmentaja Antti Pennanen luotsasi Suomen tappiollisen välierän jälkeen pronssiotteluun viimeksi 2021 alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Tuolloin Suomi hävisi välierän Yhdysvalloille toiseksi viimeisen minuutin maalilla.

Tuosta porukasta Anton Lundell on nyt Pennasen olympialeijonien mukana.

Pennanen ei palannut tappiollisen välierän jälkeen edes kysyttäessä viiden vuoden takaisiin ajatuksiin, miten pettynyt joukkue silloin motivoitiin pronssiotteluun ja voiko kokemuksesta olla nyt apua.

– En ole miettinyt tuota. Uskon, että tämä huilataan pois, ja Leijonat laittaa kaiken likoon lauantaina, hän paalutti.

Leijonien ja Slovakian pronssiottelu alkaa kello 21.40 Suomen aikaa. Kanada ja Yhdysvallat kohtaavat sunnuntaina loppuottelussa.