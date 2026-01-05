Ruotsalaisasiantuntija lällätteli Petteri Rimpiselle.

Ruotsi eteni suomalaisittain karvaasti jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-finaaliin lyömällä Nuoret Leijonat välierässä 4–3 voittomaalikilpailun jälkeen. Loppuottelupaikka ratkesi Yhdysvaltojen St. Paulissa vasta kahdeksannessa laukojaparissa.

Näkyvimmin pettymystä purki Suomen tähtimaalivahti Petteri Rimpinen lyömällä mailansa kappaleiksi ja paiskaamalla juomapullonsa jäähän.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n asiantuntija Niklas Wikegård riemuitsi Rimpisen pettymyksestä ääneen.

– Olen niin iloinen, kun suomalainen maalivahti rikkoo mailansa, ruotsalainen sanoi Expressenin mukaan SVT:n studiossa.

Rimpisellä oli asiantuntijalle vastasanansa.

– Jos ei tunne mitään, voi yhtä hyvin lopettaa jääkiekon pelaamisen. Siinä ovat terveiseni hänelle. Jääkiekkoa pelataan tunteella. Ja kukapa ei olisi rikkonut mailaansa jossain vaiheessa? Varsinkin kun on hävinnyt välierän suurimmassa kansainvälisessä turnauksessa. En siis usko, että siitä on mitään puhuttavaa, mutta jos hän kokee niin, kiva hänelle, Rimpinen kuittasi ruotsalaismediassa.

Vuosi sitten hän oli ollut kokemassa karvasta MM-finaalitappiota Yhdysvalloille jatkoerässä.

– Kaikki kuusi pelaajaa, jotka olivat joukkueessa viime vuonna, ovat odottaneet tätä hetkeä ja yrittäneet voittaa kultaa. Olimme niin lähellä viime vuonna ja nyt olimme niin lähellä välierässä. Paljon tunteita nousee pintaan.

Suomi kohtaa pronssiottelussa Kanadan. Ottelu alkaa Suomen aikaa tänään maanantaina kello 23.30. Ruotsi pelaa loppuottelussa Tshekkiä vastaan.