Erä-Teemu saapui Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajien haastatteluun.

Kolmiodraama-sarjassa seurattiin Sannin deittailua. Hän valitsi ensimmäiseksi parikseen erä-Teemun, jonka kanssa alkoi orastava suhde. Pari jatkoi tapailua myös kuvausten jälkeen.

Viimeisessä jälleennäkemisjaksossa katsojille paljastui, että suhde päättyi ja kaksikon välit olivat viileät. Ohjelman päätösjakso kuvattiin loppuvuodesta vuonna 2024.

Teemu saapui Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajien Jari Peltolan ja Katja Lintusen haastatteluun kertomaan nykyiset kuulumisensa. Hän paljasti löytäneensä rakkauden kuvausten jälkeen.

Teemu on seurustellut jo vuoden.

– En ollut itse mitenkään aloitteellinen. En kuulunut mihinkään deittiappeihin. En tehnyt oman pariutumisen eteen mitään, hän aloitti.

– Tartuin tilausuuteen. Oli tarkoitus palautua ja vähän keräillä itseäni tämän kokemuksen jälkeen.

