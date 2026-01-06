Ruotsin nuorten MM-kultajoukkueen kotiinpaluu viivästyy.

Ruotsi voitti jääkiekon alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden Yhdysvaltojen St. Paulissa. Se peittosi Tshekin loppuottelussa 4–2 Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä.

Kotimaahansa Juniorkronorna ei pääse ajallaan saavutusta juhlimaan. Aftonbladet raportoi kotiinpaluun viivästyvän Amsterdamissa jylläävän rankan lumimyrskyn vuoksi.

Alun perin joukkueen olisi pitänyt saapua Arlandaan keskiviikkoaamuna.

– Sitä mielisi päästä kotiin. Muutama päivä lisää täällä joukkueen kanssa ei ole kuitenkaan pahitteeksi. Syömme popcornia ja juomme maitoa, hyökkääjä Anton Frondell sanaili.

Maalivahti Love Härenstam on valmis lisäpäiviin St. Paulissa.

– Hauskaa tulee olemaan. En valita.

– Ei ole väärin viettää muutama päivä näiden kavereiden kanssa.