Kolmiodraama-sarjassa ihastuneiden Sannin ja erä-Teemun suhde sai dramaattisen käänteen viimeisessä jaksossa.

Kolmiodraama-ohjelman päätösjaksossa paljastui, että Sannin ja erä-Teemun suhde päättyi myrskyisästi. Sanni latoi kaikille muille osallistujille suorat sanat päättyneestä suhteesta.

Sanni saapui Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajien Jari Peltolan ja Katja Lintusen haastatteluun muistelemaan sekä kuvauksia että suhdetta erä-Teemuun.

Sanni on seurannut hyvillä mielin jaksoja ja toteaa tunnistavansa itsensä hyvin.

– Pystyn seisomaan kaiken seisomieni takana siellä. On ollut kiva huomata, miten rennosti on pysynyt olla, Sanni sanoo ja kiittelee samalla ohjelman tuotantoa.

Sanni tapasi ensimmäisenä erä-Teemun, jonka kanssa suhde alkoi syventyä hyvin nopeasti. Myöhemmin samaan asuntoon muutti salama-Teemu, jonka kanssa välit jäivät kaverillisiksi. Sanni kokee, ettei hän antanut salama-Teemulle kunnolla mahdollisuutta, sillä tunteita oli niin vahvasti erä-Teemua kohtaan.

– Olen yleisestikin tosi huono, jos deittailen, niin että deittailisin useampaa samaan aikaan. Minun on tosi vaikea kiinnostua monesta ihmisestä yhtä aikaa. Siinä oli jo se kiinnostus erä-Teemua kohtaan, niin automaattisesti salama-Teemu meni kaverikategoriaan, Sanni kertoo.

Sanni ja erä-Teemu päättivät jatkaa suhdettaan sarjan toiseksi viimeisessä jaksossa. Kun kamerat sammuivat, pari lähti erä-Teemu kotikaupunkiin Kuopioon. Myös Sanni on Kuopiosta kotoisin, mutta asuu nykyään Järvenpäässä.

Sanni paljastaa viettäneensä kuvausten jälkeen paljon aikaa Kuopiossa oman perheensä kanssa sekä myös alkaneen tapailusuhteen vuoksi.

– Hän tapasi perheeni, mutta minä en koskaan tavannut ketään hänen perheestään.

Pian alkanut tapailusuhde alkoi rakoilla ja lopullisen pisteen se sai televisiokameroiden kuvatessa vieressä.

– Isoin asia, mikä varmasti ajoi siihen, että se päätyi noin huonosti, oli huono kommunikaatio ja huono viestintä, Sanni sanoo.

Kuvausten jälkeen Sanni ja erä-Teemu eivät ole olleet tekemisissä.

– Kuvaukset ovat viimeinen aika, kun olemme jutelleet.

Yllä olevalla videolla Sanni kertoo, mitä kulisseissa tapahtui ja mitä hän ajattelee päätösjakson tunteenpurkauksestaan sekä paljastaa nykyisen suhdestatuksensa.