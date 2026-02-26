Lunta on nyt, mutta tulevaisuudessa ei välttämättä. Ovatko hiihtokeskusten rinteet tulevaisuudessa lumettomia? Kysymykseen etsittiin vastausta MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa torstaina.

Hiihtolomakausi on Suomessa täydessä vauhdissa, ja kuten sääkartoilta päivittäin nähdään, lunta riittää. Mutta riittääkö sitä hiihtokeskuksille myös tulevaisuudessa?

Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmastomallit ennustavat, että Suomessa lumen määrä vähenee ja lumipeitteinen aika lyhenee kuluvan vuosisadan aikana ilmastonmuutoksen seurauksena.

Erityisesti Etelä-Suomessa lumen väheneminen olisi huomattavaa. Yhdessä skenaariossa lumimäärä kutistuisi vuosisadan loppuun mennessä lähes 40 prosenttia kauteen 1991–2020 verrattuna. Lapissa väheneminen jäisi noin 15 prosenttiin.

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors näkee kuitenkin, että hiihtokeskusten rinteissä lunta riittää tulevaisuudessa, vaikka lämpimät talvet jatkuisivat tähän tahtiin.

– Voin sanoa kolme keinoa. Yksi on teknologia eli pystytään entistä lämpimimmissä olosuhteissa pakkasen puolella tekemään entistä tehokkaammin ja energiatehokkaammin lunta.

Miten taloustilanne heijastuu hiihtokeskuksiin? Miltä koko alan tulevaisuus näyttää ilmastonmuutoksen valossa? Kysymyksiin etsittiin vastausta MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa torstaina. Vieraana oli Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors.

Lindforsin mukaan käytettävissä ovat myös vanhat, hyväksi havaitut keinot.

– Lumen säilöntä on nykyään tärkeää. Levin maailmancup pistetään aina käyntiin marraskuussa säilölumella.

Rinteissä pysyäkseen lumitykeistä tykitetty lumi vaatii pakkasasteitta, mutta säilöä voi ilmankin, kertoo Lindfors.

– Ennen maatiloilla säilytettiin jäätä purkukasojen alla ja käytettiin sitä elintarvikkeiden säilyttämiseen. Nyt kauden päätteeksi kerätään lumet isoihin kasoihin, eristetään ne ja kauden alussa poistetaan eristeet ja levitetään lumi rinteisiin.

Kolmantena keinona ilmastonmuutoksesta kärsivä etelän hiihtokeskus voisi tulevaisuudessa tarjota asiakkaille esimerkiksi pyöräilyä tai vaellusta.

– Luonto tarjoaa muutenkin paljon aktiviteetteja. Meillä on fasiliteetit, rakennukset ja hissit valmiina, joten erilaisia aktiviteetteja voidaan keksiä todella paljon.

Koko Asian ytimessä -ohjelman jakson ja muut jaksot voit katsoa MTV Katsomossa.