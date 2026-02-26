Venäläinen drooni lähestyi Ranskan lentotukialusta, mutta katosi paikalta sen jälkeen, kun Ruotsin puolustusvoimat aloitti sen häirinnän.

Venäläinen drooni on lähestynyt ranskalaista, tällä hetkellä Ruotsissa olevaa lentotukialusta Charles de Gaullea, kertoo SVT.

SVT:n tietojen mukaan drooni nousi ilmaan läheisestä venäläisestä aluksesta ja lähestyi lentotukialusta.

Ruotsin puolustusvoimat aloitti droonin häirinnän huomattuaan sen ja drooni katosi paikalta. Vielä ei ole selvää, palasiko se venäläiselle alukselle vai syöksyikö mereen.

Lue myös: Romania kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun ilmatilan loukkauksen takia

Charles de Gaulle on tällä hetkellä Malmössä ankkuroituneena muun muassa strategisen harjoituksen vuoksi.

Kyseinen lentotukialus on Ranskan laivaston liikkuva keskus ja maailman suurin ei-amerikkalainen ydinvoimalla toimiva lentotukialus. S