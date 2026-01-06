Ruotsi on voittanut jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten maailmanmestaruuden. Ruotsi voitti varhain tiistaina Suomen aikaa pelatussa loppuottelussa Tshekin maalein 4–2.
Ruotsi teki kaksi maalia kahdessa erässä ja oli jo 3–0-johdossa kolmannen erän alussa. Ensimmäisestä maalista vastasi alivoimalla Casper Juustovaara Karlsson, toisesta maalista ylivoimalla Victor Eklund. Kolmannessa erässä onnistui Sascha Boumedienne.
Tshekki avasi maalitilin vasta ottelun lopulla, kun Adam Jiricek ja Matej Kubiesa laukoivat verkkoon kahden minuutin aikana. Lopulta Ruotsin Ivar Stenberg löi loppulukemat tyhjään maaliin ottelun viimeisillä sekunneilla.
Ruotsin edellinen maailmanmestaruus on vuodelta 2012 ja edellinen mitali hopeaa kahden vuoden takaa. Viime vuoden pronssimitalisti Tshekki on voittanut kultaa viimeksi 2001 ja hopeaa 2023.
Suomi hävisi aiemmin pelatun pronssiottelun Kanadalle maalein 3–6. Maailmanmestaruuskilpailut pelattiin Yhdysvalloissa.