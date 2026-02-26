Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Kerttu riitelee äitinsä kanssa.
– Äidit eivät varasta lastensa rahoja, hän sanoo.
Olli myös valehtelee nukkuvansa ystävänsä luona.
– Me suudeltiin! Mitä oikein haluat minusta, Joanna sanoo toisaalla Noelille.
Mitä Marianna ja Aaro puivat? Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!