Kolmiodraama-Heidi paljasti rakkausuutisen Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajille.
Heidi oli mukana Kolmiodraama-ohjelmassa, jonka viimeinen jakso nähtiin MTV3-kanavalla torstai-iltana 26. helmikuuta. Ohjelman kuvauksista on aikaa jo 1,5 vuotta.
Heidi saapui Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajien Jari Peltolan ja Katja Lintusen haastatteluun, jossa hän kertoi paljastuksia ohjelman kulisseista.
Heidillä oli myös onnellisia uutisia kerrottavana.
– Olen kihloissa ja olen menossa naimisiin, Heidi iloitsee.
Yllä olevalla videolla Heidi kertoo uudesta suhteestaan ja häistään.