Kolmiodraama-ohjelmassa tavanneiden Tinnan ja Tinon elämä on muuttunut kuvausten päättymisen jälkeen melkoisesti.

Kolmiodraama-ohjelman toisen kauden viimeinen jakso nähtiin tänään MTV3-kanavalla.

Ohjelmassa syntyi yllättävä pari, kun Tomin kumppaniehdokkaaksi saapunut Tinna ja Vilman kumppaniehdokkaaksi saapunut Tino ihastuivat toisiinsa Kolmiodraama-osallistujien yhteisbileissä. Juhlaillan päätteeksi kaksikko vietti yön toistensa kainalossa.

Tinnan ja Tinon elämä on muuttunut Kolmiodraama-kuvausten päättymisen jälkeen melkoisesti. Parin ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi syyskuussa.

– Tuli perheenlisäystä, ja sen takia muutimme vähän isompaan asuntoon. Nyt on perheellistä arkea tässä eletty, Tino kertoo MTV Uutisille.

Perheenlisäyksen ohella pariskunnalla on myös toinen suuri uutinen kerrottavanaan.

– Me olemme menossa naimisiin, Tinna paljastaa.

Mitä Tinnan ja Tinon lähipiiri tuumasi heidän verrattain nopeasta etenemistahdistaan? Milloin parin häitä tanssitaan? Katso haastattelu yllä olevalta videolta.