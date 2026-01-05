Tshekki nousee Ruotsin vastustajaksi jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kisojen finaaliin. Tshekki kukisti välierässä kisojen ennakkosuosikin Kanadan maalein 6–4.

Maaleiltaan suhteellisen tasaisessa ottelussa Kanada teki 4–4-tasoituksen vielä kolmannen erän 17. minuutilla. Tämän jälkeen Tshekki ehti vielä ohi, ja Vojtech Cihar iski loppulukemat ylivoimalla tyhjään maaliin.

Kanada jatkaa Suomen pariksi pronssiotteluun. Suomi hävisi välieränsä Ruotsille maalein 3–4 tiukan voittomaalikilpailun päätteeksi.