Viljami Sinisalo piti maalinsa puhtaana, kun Celtic kaatoi Eurooppa-liigassa Stuttgartin 1–0. Skottijätti putosi kuitenkin jatkosta yhteismaalein 2–4.
Lähes koko kauden penkillä ykkösvahti Kasper Schmeichelin ailahtelevia otteita seurannut Viljami Sinisalo päästettiin irti Eurooppa-liigan pudotuspeleissä Stuttgartia vastaan, ja 24-vuotias suomalainen piti heti maalinsa puhtaana.
Sinisalo joutui maalillaan kunnolla hommiin, sillä hän torjui kuusi kertaa, kun toisella puolella kenttää Stuttgartin virkaveli Alexander Nübel joutui venymään vain yhteen torjuntaan yhden päästetyn maalin lisäksi.
Celticin ainoan maalin ottelussa iski keskikenttäpelaaja Luke McCowan.
Stuttgart paineli kuitenkin jatkoon pudotuspeleissä voitettuaan avauskohtaamisen 4–1.
Sinisalon hyvät otteet Celticin maalilla saattavat enteillä vallanvaihtoa Glasgow’n ylpeyden maalinsuulla. 39-vuotiasta Schmeichelia on kritisoitu jo pitkään heikoista otteistaan, ja Eurooppa-liigan näytön perusteella voisi Sinisalolle olla luvassa jatkossa nähtyä enemmän vastuuta.
– Sinisalo näytti kyvykkyyttään taitavilla refleksitorjunnoilla vedoissa, jollaisia Schmeichel on katsellut viuhuvan ohitseen, skotlantilaislehti The Scotsman huomautti otteluraportissaan.
Celticin kausi on ollut vuoristorataa ja valmentaja on vaihtunut usempaan otteeseen. Tällä hetkellä konkariluotsi Martin O’Neill valmentaa jo kauden toista stinttiään Celticissä.
Celticillä on kaikesta huolimatta edelleen mahdollisuus haastaa sarjaa johtava Hearts ja paikalliskilpailija Rangers Skotlannin Valioliigan mestaruudesta. Matkaa sarjakärkeen on kuusi pistettä, kun taas Oliver Antmanin Rangers on "Kelteistä" kahden pisteen päässä.
Rangers ja Celtic kohtaavat toisensa paikallisottelussa ensi sunnuntaina. Old Firm pelataan tällä kertaa Rangersin kotistadionilla Ibroxilla.
Sinisalo on jo tovin kuulunut Suomen maajoukkueen maalivahtitrioon.