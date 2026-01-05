Ruotsi kuittasi viime vuoden tappion ja eteni MM-loppuotteluun. Suomi vakuuttaa latingin riittävän pronssiotteluun.

Suomen päävalmentajan Lauri Mikkolan komea Ruotsi-voittojen sarja jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kilpailuissa päättyi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa, kun Ruotsi oli vahvempi välierässä maalein 4–3 ja eteni loppuotteluun.

Mikkolan luotsaama Suomi kaatoi Ruotsin alkusarjan päätösottelussa kaksi vuotta sitten ja MM-välierässä vuosi sitten, mutta Yhdysvaltojen St. Paulissa Ruotsi kuittasi edelliskisojen pettymykset voittomaalikilpailussa. Loppuottelupaikka ratkesi vasta kahdeksannessa laukojaparissa, jossa Ruotsin Anton Frondell ohitti Suomen maalivahdin Petteri Rimpisen.

– Pelasimme hienon pelin. Marginaalit ovat pienet, Mikkola kertoi STT:lle puhelimitse.

Mikkola vakuutti, että pettymyksen jälkeen latinki riittää pronssiotteluun.

– Ensin tarvitsee aikaa, että kaikki ehtivät sulatella asiaa ja pääsevät isoimman pettymyksen yli. Pitää aina muistuttaa siitä, missä olemme: MM-kilpailuissa. Kullasta ei päästä enää pelaamaan, mutta otetaan se, mitä on vielä tarjolla. Se motivoi joukkuetta ihan tarpeeksi, päävalmentaja painotti.

Hyökkääjä on yksi Suomen pelaajista, jotka hävisivät alle 18-vuotiaiden MM-kotikisojen puolivälierän Ruotsille keväällä 2024. Vuosi sitten hän saavutti alle 20-vuotiaissa hopeaa ja paalutti pronssinkin vielä kiinnostavan.