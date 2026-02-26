Tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus.
Sisä-Suomen poliisi kertoo Jyväskyläntiellä Orivedellä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa osallisena olivat rekka ja henkilöauto.
Poliisin alustavien tietojen mukaan Tampereen suunasta tulleen rekan perävaunu oli lähtenyt luisumaan erittäin liukkaalla tiellä ja ajautunut vastaantulevien kaistalle. Poliisin mukaan rekka törmäsi keula edellä vastaan tulleeseen henkilöautoon.
Poliisi on onnettomuuspaikalla ja selvittää tapahtunutta. Fintrafficin mukaan Ysitie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä ja poliisi on ohjaamassa liikennettä.