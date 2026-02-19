Yhdysvalloille olympiapuolivälierässä jatkoajalla taipunut Ruotsi kritisoi turnauksen jatkoaikaformaattia.

Ruotsin taival Milanon olympiaturnauksessa tyssäsi jännittävän ottelun jälkeen, kun USA oli parempi jatkoajalla maalein 2–1.

Neljästä puolivälieräottelusta peräti kolme ratkaistiin keskiviikkona jatkoajalla. Olympialaisissa myös jatkopelien jatkoajat pelataan kolmella kolmea vastaan. Jatkoajan pituus on jatkopeleissä kymmenen minuuttia, minkä jälkeen voittaja ratkotaan voittomaalikisassa.

Finaalissa pelataan 20 minuutin eriä maaliin asti niin ikään kolmella kolmea vastaan.

Ruotsin leirissä olympialaisten jatkoaikapelimuoto ei kerännyt karvaan tappion jälkeen kovinkaan paljon kehuja.

– Minun mielestäni olisi pitänyt pelata viidellä viittä vastaan. Katsoin säännöt ennen turnausta, ja tiesin, mitä oli luvassa. On pelottavaa ajatella, että olympiafinaali voi ratketa kolmella kolmea vastaan 20 minuutin erissä, Ruotsin kapteeni Gabriel Landeskog sanoo