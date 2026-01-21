Vaikka Kekäläisellä ei ollut osuutta maajoukkuepäätökseen, Heleniuksen NHL-miehistöön nostaminen toteutui heti vallanvaihdon jälkeen. Adams oli suunnitellut toisin.

Päätös oli hyvä, sillä Helenius nostettiin NHL:ään viikonloppuna. Hän oli pirteällä pelipäällä heti ensimmäisessä ottelussaan, ja toisessa alkoi jo tapahtua toden teolla. Helenius teki tehot 1+2, kun Sabres kaatoi tiistain kierroksella Nashville Predatorsin 5–3.

– Se päätös tehtiin jo ennen kuin Jarmo oli GM:nä, että keskitytään AHL:ään, ja tavoitteet ovat änärissä. Nähtiin, että se on paras ratkaisu minulle. Olen tyytyväinen tähän, että nyt ollaan täällä, Helenius totesi.

– Silloin en päässyt joukkueeseen, mutta ei ollut isompaa puhetta, että milloin pääsisi. Ei ollut vain silloin sopivaa paikkaa siellä, Helenius kommentoi.