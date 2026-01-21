Konsta Heleniuksen Nuorten MM-kisoista poisjäämisestä käytiin Buffalo Sabresin NHL-organisaatiossa paljon keskustelua.
Suomen Jääkiekkoliitto odotti pitkään tietoa Heleniuksen mahdollisesta saamisesta vuodenvaihteen kisoihin. Lopulta Buffalosta tuli punaista valoa.
Nuoret Leijonat eteni kisoissa mitaliotteluihin, mutta Heleniukselle olisi ollut toki käyttöä. Buffalo päätti kuitenkin, että 19-vuotiaan nuorukaisen on paras jatkaa kauttaan AHL-seura Rochester Americansissa.
– Siitä käytiin enemmänkin keskusteluita. Totta kai täällä on monta tahoa. AHL:n koutseilla on mielipiteet ja kaikilla on mielipiteet, Helenius kertoi suomalaismedialle keskiviikkona.
Joulukuun puolivälissä Sabresin general manageriksi nostettu Jarmo Kekäläinen ei Heleniuksen mukaan ehtinyt päätökseen vaikuttaa. Ratkaisu syntyi jo Kevyn Adamsin aikana.
– Se päätös tehtiin jo ennen kuin Jarmo oli GM:nä, että keskitytään AHL:ään, ja tavoitteet ovat änärissä. Nähtiin, että se on paras ratkaisu minulle. Olen tyytyväinen tähän, että nyt ollaan täällä, Helenius totesi.
Päätös oli hyvä, sillä Helenius nostettiin NHL:ään viikonloppuna. Hän oli pirteällä pelipäällä heti ensimmäisessä ottelussaan, ja toisessa alkoi jo tapahtua toden teolla. Helenius teki tehot 1+2, kun Sabres kaatoi tiistain kierroksella Nashville Predatorsin 5–3.
Vaikka Kekäläisellä ei ollut osuutta maajoukkuepäätökseen, Heleniuksen NHL-miehistöön nostaminen toteutui heti vallanvaihdon jälkeen. Adams oli suunnitellut toisin.
– Tuli palautetta, että vedin hyvin campin, mutta (Adams) haluaa, että vedän isoja minuutteja Rochesterissa.