NHL:n verkkosivu on julkaissut kahdeksan olympialaisista raportoivan toimittajansa arviot tänään pelattavista jääkiekon miesten välieristä. Suomen voittoon Kanadasta uskoo vain kaksi kirjoittajaa.

Vedonlyöntikertoimien perusteella Kanadan finaalipaikkaan uskotaan jopa 80–90 prosentin todennäköisyydellä, eli Suomi on tämän päivän ottelussa selkeä altavastaaja.

NHL.comin kirjoittajien arviossa Kanadan suosikkiasema on 75 prosenttia. Suomen finaalipaikkaa ennakoivat ainoastaan Eric Marin ja Shawn P. Roarke, jotka molemmat perustelevat näkemystään sillä, että Tšekki oli jo puolivälierissä lähellä pudottaa Kanadan.

Marin ennustaa Suomen voittavan jatkoajalla 3–2.

– Suomi seuraa Tšekin esimerkkiä Kanadaa vastaan. He saavat Juuse Sarokselta mahtavan maalivahtipelin ja viimeistelevät työn kaikkien aikojen upeimmalla osumalla, jonka viimeistelee Mikko Rantanen.

Roarke kirjasi samat loppulukemat, mutta jo varsinaisen peliajan päätteeksi.

– Suomen on syytä kiittää Tšekkiä siitä, että nämä näyttivät puolivälierissä, miten Kanadan voi voittaa. Nyt Suomen täytyy vain tehdä se perässä. Sanon tässä, että he tekevät niin.

Kuusi muuta kirjoittajaa ennakoi Kanadan voittavan ottelun 2–4:llä osumalla. Heistä myös Bill Price viittaa Kanadan edellä mainittuun Tšekki-puolivälierään, mutta hänen näkemyksensä mukaan tuo ottelu hyödytti enemmän Kanadaa kuin Suomea.

– Se, että Kanada joutui puolivälierissä jatkoajalle oli pahinta, mitä Suomelle saattoi tapahtua. Kanada otti opiksi, eikä petä enää toista kertaa.

Toisessa välierässä suosikkina pidetään Yhdysvaltoja niin ikään äänin 6–2. Marin on tässäkin ottelussa altavastaajan kelkassa, ja hänen näkemyksensä jakaa Matt Cubeta.

Molemmat nostavat Slovakialta esiin kaksi nimeä: Juraj Slafkovskyn ja olympiaturnauksessa vakuuttavia otteita esittäneen AHL-vahti Samuel Hlavaj'n.

Suomi ja Kanada iskevät yhteen kello 17.40. Yhysvaltain ja Slovakian ottelu pelataan kello 22.10 alkaen.