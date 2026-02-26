Oliver Lindell pääsee starttaamaan perjantaina golfin Euroopan-kiertueen kilpailun toiselle kierrokselle kärjestä.

Suomalainen ei lyönyt yhtään bogeytä Etelä-Afrikan Stellenboschin kentällä ja jakaa ykkössijaa kolmen muun kanssa tuloksella 5 alle parin.

Lindell tuskaili kierroksen alussa, kun väylät ja viheriöt olivat hakusessa. Etuysille mahtui vain yksi birdie.

– Sitten löytyi pieni muutos, jolla peli alkoi kulkemaan oikein hyvin. Pidetään se salassa, kerran toimi niin hyvin, kierroksen jälkimmäiseen puolikkaaseen tyytyväinen Lindell totesi tiedotteessa.

Takaysillä Lindell onnistui lyömään kolmen birdien putken tuulisessa säässä. Lindell ei ollut parhaimmillaan lyöntipelissä, mutta "lämpöinen putteri" vie pitkälle.

– Vaikka tulee vaikeampia reikiä, joissa lyö heikommin, niin kahden metrin sisältä putoaa kaikki tällä hetkellä, Lindell iloitsi.

Porvoolaisen selkeä tavoite on olla kilpailun päättyessä kolmen kärjessä. Sillä tuloksella hän nappaisi paikan kesän The Openiin, eli Britannian avoimeen mestaruuskilpailuun.