Kanada suli Yhdysvaltojen käsittelyssä täysin ja hävisi ottelun 0–5 naisten olympiakiekossa Milanossa.

– Emme vain pelanneet lainkaan hyvin. Olimme vastuuttomia kiekon kanssa, Kanadan päävalmentaja Troy Ryan sadatteli historiallisen nöyryytyksen jälkeen.

Kanada jäi odotetussa kohtaamisessa täysin Yhdysvaltojen jalkoihin, hävisi laukaukset 20–33 ja itse ottelun tylysti 0–5.

Ryan myönsi ottelun jälkeen, että Yhdysvaltojen joukkueen tempo ja nopeus olivat liikaa Kanadalle.

– Me näytimme siltä, että meillä ei ollut itseluottamusta ratkaisuissamme ja hyökkäystilanteissa.

– Se tuli pinnalle siitä, miten paljon paitsioita ja pitkiä kiekkoja teimme, pelasimme tavalla, jolla ei vain voi pelata niin taitavaa ja hyvää joukkuetta vastaan.

Naisten kiekkovaltikkaa vankasti nykyisin pitävä Yhdysvallat on ottanut Kanadasta tiukan niskalenkin: se on voittanut vuoden sisällä joukkueiden keskinäisistä nyt seitsemän peräkkäistä ottelua.