MM-pronssia. Mitä sitten? Näin voisi kiteyttää Kanadan alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen ennätyspuolustaja Zayne Parekhin mietteet, kun Suomi oli kaatunut pronssiottelussa.
Kanada palasi kahden mitalittoman vuoden jälkeen jalometallikantaan jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Se löi Yhdysvaltojen St. Paulissa pelatussa pronssiottelussa Suomen 6–3.
Pronssimitali ei kuitenkaan ylenpalttisia riemunkiljahduksia monella vaahteranlehtimaassa aiheuta.
– Kukaan ei muista tätä, koska emme voittaneet kultaa. Se on todella valitettavaa, Zayne Parekh lausui TSN:n mukaan.
Kanada on historiansa saatossa tottunut menestymään ja sillä on ylivoimaisesti eniten U20-maailmanmestaruuksia: 20. Tällä kertaa kulta meni Ruotsiin, joka peittosi loppuottelussa Tshekin 4–2. U20-MM-kulta on ruotsalaisille vasta kolmas.
Ennätys
Parekh tehoili pronssiottelussa Suomea vastaan pisteet 1+1 ja kasvatti MM-turnauksen saldonsa samalla 13 (5+8) pojoon seitsemästä ottelusta. Se on kanadalaispuolustajien uusi piste-ennätys alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa – Bryan McCabe ja Alex Pietrangelo olivat aiemmin yltäneet ennätyksellisiin 12 paunaan per pakki.
Parekh ei kuitenkaan siitäkään ilakoinut, kun häneltä kysyttiin, mitä hän ajatteli ennätyksen haltuun ottamisesta.
– En paljoa.
– On vain pettymys, ettemme voittaneet kultaa. Se oli lopullinen tavoite.
19-vuotias Parekh debytoi viime kaudella NHL:ssä Calgary Flamesissa ja teki sesongin ainoassa NHL-matsissaan heti maalin.
Tällä kaudella vyölle on tullut 11 NHL-matsia ja niistä koossa on yksi syöttöpiste.