Ex-ministeri ja suurlähettiläs Peter Mandelsonilla paljastui olleen aiempaa läheisempi suhde seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
Ison-Britannian hallitus on sopinut poliisin kanssa asiakirjojen julkaisemisesta, jotka liittyvät entisen Britannian Yhdysvaltain suurlähettilään ja ex-ministerin Peter Mandelsonin, 72, nimitykseen, kertoo Reuters.
Mandelson, 72, vapautettiin sen jälkeen, kun Lontoon poliisi oli pidättänyt hänet maanantaina epäiltynä virkavirheestä. Pidätyksen syynä oli hänen suhteensa seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
Lue myös: Ex-ministeri jättää Harvardin Epstein-yhteyksiensä takia
Maan tiedustelu- ja turvallisuuskomitea ilmoitti, että valtioneuvoston toimisto on vastaanottanut aiheeseen liittyvää materiaalia eri puolilta hallitusta ja toivoo, että osa siitä julkaistaan pian.
Yhdysvaltain oikeusministeriön tammikuun lopulla julkaisemat Mandelsonin ja Epsteinin väliset sähköpostit osoittivat, että miehillä oli läheisempi suhde kuin oli aiemmin julkisesti tiedetty.
Mandelson oli myös jakanut tietoja Epsteinin kanssa toimiessaan ministerinä Gordon Brownin hallituksessa. Asiakirjojen mukaan hän oli saanut Epsteiniltä suuria summia rahaa.
Mandelsonin suhde Epsteiniin on valokeilassa poliittisessa skandaalissa, joka on johtanut vaatimuksiin Ison-Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta.