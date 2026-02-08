Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue kohtaa Milano-Cortinan olympiaturnauksessa tänään Tšekin. Kyseessä on yksi Naisleijonien päävastustajista, joka on turnauksessa yhtä suuri suosikki pronssille kuin Suomi.

Marssijärjestys jääkiekon naisten arvoturnauksissa on ollut paria poikkeusta lukuun ottamatta selvä niin kauan kuin Kanada ja Yhdysvallat ovat olleet mukana.

Pohjoisamerikkalaiset ovat kahmineet vuonna 1990 alkaneessa MM-historiassa kaikki kulta- ja hopeamitalit vuotta 2019 lukuun ottamatta. Tuolloin Suomi kiilasi kotikisoissaan hopealle ja hävisi dramaattisesti loppuottelun Yhdysvalloille.

Olympialaisissa Ruotsi ylsi loppuotteluun Torinossa 2006 ja jäi Kanadan taakse hopealle. Muuten kyseessä ovat olleet pohjoisamerikkalaisten kekkerit vuodesta 1998, jolloin naisten jääkiekkoturnaus oli ensimmäisen kerran ohjelmassa Naganossa.

Pohjoisamerikkalaiset ovat näyttäneet vaarallisuutensa myös Milano-Cortinan olympialaisissa, kun Kanada voitti alkusarjassa Sveitsin 4–0 ja Yhdysvallat Suomen 5–0 ja Tšekin 5–1.

Naisleijonien päävalmentaja Tero Lehterä oli toiveikas lauantain avausottelun jälkeen, vaikka kuvailikin Suomen olleen Yhdysvaltojen järjestämässä 40 minuutin pesukoneohjelmassa.

– Yritystä ei puuttunut, sitä oli ensimmäisessä erässä jopa liikaa, kun juoksimme pitkin ja poikin. Kahden erän jälkeen kävimme läpi, että tämä on pitkä turnaus, haluamme rakentaa peliä ja kasvattaa toisteisuutta, Lehterä ruoti.

Kahden erän jälkeen lukemat olivat tylyt 4–0.

– Kolmannessa erässä pystyimme jopa puolustamaan niin, ettei vastustaja luonut huippupaikkoja. Syystä tai toisesta tuli tilanteita, ettei onnistunut koko viisikolta. Ainakaan loppuun asti.

"Ahdingosta pitää päästä tilaan"

Myöhään sunnuntai-iltana Tšekkiä vastaan kiekkoa on tarjolla Yhdysvallat-ottelua enemmän, ja Naisleijonien pitää pystyä hallitsemaan pelivälinettä.

Lehterä haluaa välttää laidoissa kuhnimista ja haluaa peliä rakennettavan keskustan kautta.

– Ahdingosta pitää päästä tilaan. Siinä ei onnistuttu Yhdysvaltoja vastaan. Sentterin löytäminen oli tuskallista. Se olisi ollut optimaalinen hakea.

Pitkän uran pelannut maailmanmestari ja olympiapronssimitalisti Lehterä uskoo, että Naisleijonien pelaajilla oli Yhdysvaltoja vastaan liikaa intoa olympia-avauksessa. Varsinkin, kun Suomen turnauksen alku siirtyi.

– Liigassakin kauden ensimmäinen erä on ihan kauhea, kun jokainen haluaa voittaa mestaruuden ensimmäisessä erässä. Se on ymmärrettävää. Olisin toivonut, että olisimme pystyneet puolustamaan toisessa erässä laidoille. Jatkossa pitää pystyä parempaan kiekolliseen peliin.

Vertailukelpoinen kokoonpano

Suomi on naiskiekkoilun historian paras pronssijoukkue, kun MM-tasolla himmeimpiä mitaleja on kertynyt kunnioitettavat 15. MM-kilpailuja on pelattu 24:t. Olympialaisista Naisleijonilla on neljä pronssimitalia seitsemistä kisoista.

Naisleijonien asemaa ovat uhanneet vuoroin Venäjä, Ruotsi, Sveitsi ja Tšekki. Viimeksi mainitusta on tullut Suomen tuorein päävastustaja, vaikka Tšekin historia naiskiekon huipulla on vielä lyhyt.

Tšekki pelaa vasta toisissa olympialaisissaan ja on ollut MM-kilpailujen pääsarjassa yhtäjaksoisesti vasta vuodesta 2016. Nousu huipulle on ollut väkevä. Neljissä viime MM-kilpailuissa Tšekki on yltänyt välieriin, saavuttanut kaksi pronssimitalia ja hävinnyt kahdesti pronssiottelun Suomelle.

Tšekin pelaajista muutama on hakenut oppia Suomen naisten pääsarjasta, mutta nykyisin kokoonpano ei kalpene Suomelle.

Tšekin olympiajoukkueesta kahdeksan pelaa Pohjois-Amerikan ammattilaissarja PWHL:ssä ja kuusi Ruotsin korkeatasoisessa pääsarjassa SDHL:ssä. Suomen vastaavat luvut ovat neljä ja kymmenen. Lisäksi molempien maiden pelaajia kiekkoilee Pohjois-Amerikan yliopistosarjoissa, joten imua rapakon taakse riittää.

Milanossa Tšekin olympiaurakka on käynnistynyt kuitenkin vaisusti, kun joukkue hävisi myös Sveitsille voittolaukauskilpailun päätteeksi 3–4.

Naisleijonien ja Tšekin ottelu alkaa kello 22.10 Suomen aikaa.