Yhä useampi vanhempi kokee uupumusta ja stressiä, käy ilmi Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) vanhempainpuhelimen ja nettipalveluiden vuosiraportista.

Perheiden vuorovaikutuksen haasteet, talousvaikeudet, lasten ja nuorten psyykkinen oireilu sekä tukiverkostojen puute korostuivat viime vuonna yhteydenotoissa järjestön vanhemmuuden tukipalveluihin.

Tärkeää on kuitenkin huomioida, että vanhemmat hakevat apua tukeakseen lapsiaan paremmin.

– Moni vanhempi miettii asioita lapsen näkökulmasta ja haluaa toimia parhaalla mahdollisella tavalla lapsen tueksi, huomauttaa MLL:n auttavien palveluiden päivystystyön koordinaattori Johanna Laine-Hatami.

Ristiriitojen kierre

Perheissä koetaan parisuhteeseen, arjen vastuun epätasaiseen jakautumiseen sekä kasvatukseen liittyviä ristiriitoja.

Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi yksi haastateltava ei esiinny jutussa koko nimellään, eikä kasvoillaan. Haastatellut vanhemmat ovat eri perheistä, eivätkä he liity mainittuihin tukipalveluihin.

Emmi kokee kuormitusta ollessaan pidempiä aikoja yksin.



– Mies on reissutöissä ja itse olen aika paljon vastuussa arjesta silloin, kun hän on poissa. Välillä on haasteita jaksamisessa, hän kertoo.

Väsymys näkyy suoraan vuorovaikutuksessa lasten kanssa.

– Omat voimavarat riippuvat paljon siitä, millaisessa univaiheessa lasten kanssa nyt mennään, Kasperi Karesvuori puolestaan sanoo.

Vastuun jakaminen toisen vanhemman kanssa on molemmille haastateltaville tärkeää.

– Mä oon kotona ja kumppani on töissä niin, välillä joutuu tekemään kompromisseja siinä, kumpi nukkuu, ja miten jaksaa leikittää lasta iltaisin, Kasperi jatkaa.

– En jaksa niin hyvin olla läsnä lapsille, jos ei saa niitä taukoja. Mutta sitten, kun on kaksi vanhempaa, niin silloin jaksan paremmin, eikä ole silloin haasteita, Emmi avaa.

Syyllisyyttä ja riittämättömyyttä

Usein yhteydenotto tehtiin akuutissa tilanteessa, jossa vanhempi oli menettänyt malttinsa.

– Jos on tosi väsynyt ja kuormittunut arjesta, ja esimerkiksi omassa tunteiden sääntelyssä on jotain haastetta, vaikka huomaa olevansa ärtyneempi perheenjäsenille, niin siinä tulee hyvin usein riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet mukana, mikä saattaa pahentaa vanhemman oloa entisestään, MLL:n auttavien palveluiden vastaava asiantuntija Anna Weckström sanoo.

Vanhempien kokemaan stressiin liittyvät yhteydenotot Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhemmuuden tuen palveluihin tuplaantuivat edellisvuodesta.MTV

Suurin osa, 40 prosenttia yhteydenotoista koski lasten kehitysvaiheita.

– Saattaa mietityttää lasten muuttunut käytös esimerkiksi, ja onko siinä jotain huolenaiheita, Laine-Hatami kertoo.

MLL:n vanhempien tukipalveluissa voi asioida anonyymisti, jolloin kynnys avun pyytämiselle on voi olla matalampi. Järjestön vanhempainpuhelimeen ja nettipalveluihin tuli vuonna 2025 yhteensä 2 337 yhteydenottoa.

Vanhemmat toivoivat tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi – eivät syyllistetyksi tai ohitetuksi.

