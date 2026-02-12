Korkeakoulujen opiskelijat kärsivät harjoittelupaikkojen puutteesta. Asian ytimessä -jaksossa pohdittiin keinoja ongelman selättämiseen.

Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat vaikean työllisyystilanteen äärellä ympäri Suomen. Esimerkiksi opintoihin kuuluvia pakollisia harjoittelupaikkoja ei tahdo löytyä.

MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa nähtiin Haaga-Helia ammatikorkeakoulun emeritusrehtori Teemu Kokko ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Ulla Heinonen.

Kokon mukaan kyseessä on erittäin iso yhteiskunnallinen ongelma.

– Meillä ei valmistu henkilöitä, he eivät saa korkeakoulututkintoja, johon yhteiskunta panostaa aika paljon. Meillä ei yhteiskuntana hirveän pitkään ole varaa olla tällaisessa tilanteessa, Kokko tiivistää.

– Jotkut arviot kertovat, että jopa 4 000 oppilaan valmistuminen viivästyy, Kokko jatkaa.

Kokko kertoo, että ammattikorkeakoulut pystyvät joskus kehittämään erilaisia koulussa toteutettavia hankkeita perinteisten harjoitteluiden tilalle.