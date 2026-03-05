Korona-aikana opiskelijat menettivät yhteisöllisyytensä ja tapahtuma-ala ajettiin alas. Olivatko sulkutoimet Suomessa liian rajuja?

THL:n tuoreen raportin mukaan ylikuolleisuus pysyi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vähäisenä koronapandemian aikana, vaikka rajoitustoimet vaihtelivat maittain.

Tämä herättää kysymyksiä siitä, olivatko Suomen tiukat sulkutoimet ja rajoitukset todella tarpeen.

Huomenta Suomessa keskusteltiin torstaiaamuna siitä, miten pandemia vaikutti erityisesti opiskelijoihin ja tapahtuma-alaan – ja miten jäljet näkyvät yhä.

Opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Samokin puheenjohtaja Helena Maijanen muistutti, että korona-aikana siirryttiin nopeasti etäopetukseen ja opiskelijat menettivät yhteisöllisyyden, joka on tärkeä osa opintoja.

Paluu normaaliin ei ole ollut helppoa.

– Siellä on tosi iso osa opiskelijoista, jotka voi todella huonosti. Noin kolmasosa opiskelijoista kokee ahdistuneisuutta ja sosiaaliset tilanteet ovat haastavia, Maijanen sanoi.

Uutta lakimuutosta kaivataan

Tapahtumateollisuuden varapuheenjohtaja Kalle Marttinen kuvaili korona-aikaa absurdiksi ja muisteli, miten koko ala ajettiin käytännössä alas. Rajoitukset aiheuttivat myös koomisilta tuntuvia tilanteita.

– Esimerkiksi terassilla sai olla puolet kapasiteetista, mutta jos oli elävää musiikkia, paikalla sai olla vain kymmenen ihmistä. Viranomaiset eivät tunnistaneet ongelmaa, ja koko ala suljettiin tajuamatta vaikutuksia, Marttinen kertoi.

Tapahtuma-ala on Marttisen mukaan toipunut yllättävän hyvin, mutta kannattavuus on edelleen haastavaa.

Hän korosti, että tulevaisuudessa alan tunnistaminen ja lainsäädännön kehittäminen ovat avainasemassa.

– Ensi viikolla luovutamme työministeri (Matias) Marttiselle ehdotuksen ammattimaisesta tapahtumajärjestämisestä.

Kalle Marttinen korosti, että tärkeää uudessa lakimuutosehdotuksessa on ammattimaisen tapahtumajärjestämisen tunnistaminen.

– Siihen tarvitaan oma laki, jotta ei voi tapahtua niin, että koko ala suljetaan ilman, että sillä on mitään seuraamuksia.