Columbus Blue Jacketsin ja New York Islandersin välinen jääkiekon NHL-ottelu sai hurjia käänteitä, kun Islandersin kärkipelaajiin kuuluva Mathew Barzal raivostui Columbus-hyökkääjä Mason Marchmentin toiminnasta.

Marchment kampitti Islandersin 18-vuotiaan huippulupauksen Matthew Schaeferin keskialueella. Tämän jälkeen Barzal kosti kanadalaishyökkääjän tempun ja löi mailallaan Marchmentia säären ja nilkan seudulle voimia säästelemättä.

Mailaiskun jälkeen kentällä alkoi joukkokahakka.

Ulosajo

Barzalille tuomittiin tilanteesta 5 minuutin rangaistus ja ulosajo, Marchment selvisi kahden minuutin jäähyllä.

Alkukaudella Seattlesta Columbukseen siirtynyt Marchment oli tähtipuolustaja Schaeferin iholla pitkin ottelua. Avauserässä Marchment sai kahden minuutin jäähyn väkivaltaisuudesta, kun hyökkääjä taklasi Schaeferia lähelle pään seutua.

Columbus juhli ottelussa 4–2-voittoa. Islandersin päävalmentaja Patrick Roy antoi Barzalin teolle tukensa pelin jälkeen, vaikka kanadalaishyökkääjän temppu voi poikia jatkoseuraamuksia.

– Emme milloinkaan syytä joukkuetoveria siitä, että hän yrittää puolustaa omaa joukkuetoveriaan, Roy sanoi MSG-kanavan haastattelussa.