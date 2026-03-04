Leijonille voi olla parhaimmillaan tarjolla todellinen NHL-pelaajien laatupaketti kevään MM-kisoihin. MTV Urheilu listasi kisakoneeseen teorian tasolla vapautumassa olevat pelaajat.
On korkea aika alkaa valmistella klassikkokysymystä kysyttäväksi. Kiinnostaako leijonapaita? Onhan maaliskuu jo suorastaan pitkällä.
Kahvipöytäkeskustelut Leijonien kokoonpanovalinnoista olisi hyvä aloittaa viimeistään näin pari kuukautta ennen kisastarttia.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa kevään MM-kisoissa Zürichissä isäntämaa Sveitsin lohkossa. Kisakiekko putoaa jäähän perjantaina 15. toukokuuta.
Leijonien joukkueen voidaan olettaa rakentuvan perinteiseen tapaan Euroopan sarjojen pelaajien varaan, mutta NHL:stäkin on, ainakin teorian tasolla, tarjolla tänä keväänä herkullinen vahvistuspaketti.
Tämän artikkelin lähteenä on käytetty Moneypuck-sivuston todennäköisyyslaskemia NHL:n pudotuspelijoukkueista. Todennäköisyydet on poimittu tiistain 3. maaliskuuta tilanteen perusteella.
Mukana ovat ne NHL-joukkueet, joiden todennäköisyys pudotuspelipaikkaan on alle 30 prosenttia. Sellaisia joukkueita on tässä vaiheessa 13. Näistä yhdessätoista on suomalaispelaajia.
On luonnollisesti mahdollista, että NHL-pelaajia on käytettävissä myös pudotuspelien ensimmäisillä kierroksilla putoavista joukkueista. Tässä artikkelissa on kuitenkin huomioitu vain runkosarjaan sarjasesonkinsa päättävät pelaajat.
NHL:n runkosarjaa on jäljellä reilut kaksikymmentä ottelua.
Alle 30 prosentin todennäköisyys pudotuspelipaikkaan
LA Kings 27,8% (Joel Armia, Samuel Helenius)
Washington 27,5%
Nashville 26,1% (Juuse Saros, Justus Annunen, Erik Haula)
Philadelphia 11,4% (Rasmus Ristolainen)
Winnipeg 5,6% (Ville Heinola*, Brad Lambert*)
Florida 5,5% (Niko Mikkola, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Aleksander Barkov)
Calgary 3,6%
Toronto 0,9% (Matias Maccelli)
Chicago 0,5% (Teuvo Teräväinen)
NJ Devils 0,5% (Lenni Hämeenaho*)
St. Louis 0,2% (Urho Vaakanainen)
NY Rangers 0% (Juuso Pärssinen*)
Vancouver 0% (Kevin Lankinen, Aatu Räty)
Tilanne 3.3.2026
*Kaudesta suurin osa AHL:ssä
MM-kisoihin vapautuvia NHL-pelaajia olisi siis näillä näkymin lähes parikymmentä. Yllä listatusta joukosta vain Erik Haulan, Ville Heinolan ja Matias Maccellin sopimukset ovat katkolla. Heidän MM-matkansa on jo yksistään tämän seikan takia epätodennäköinen.
Myös Florida-kippari Aleksander Barkovin tilanne on todellisuudessa melkoisen sumuinen. Koko kauden pelaamatta olleen supertähden on raportoitu aloittavan pian joukkueharjoitukset, mutta lähtisikö hän pitkän kuntoutusjakson jälkeen arvokisoihin avaamaan kautensa?
Rasmus Ristolaisen asemapaikka saattaa elää. Olympialaisissa osakkeitaan nostanut puolustaja voi hyvinkin hypätä tämän viikon siirtorajalla vielä pudotuspelijoukkueeseen.
Jos oletetaan, ettei sopimustaan neuvotteleva kolmikko tai mahdollisesti keskenkuntoinen Barkov tule kisoihin, mutta kaikki muut mainitut olisivat käytettävissä, voisi Leijonien kokoonpanon NHL-hahmotelma näyttää esimerkiksi tältä:
Maalivahdit:
Saros
Lankinen
Annunen
Puolustus:
Ristolainen–Mikkola
Vaakanainen–X
X–X
X–X
Hyökkäys:
Armia–Lundell–Luostarinen
Teräväinen–Pärssinen–Hämeenaho
Lambert–Räty–Helenius
X–X–X
Leijonat pelaa MM-kisojen alkulohkossa Sveitsin lisäksi Yhdysvaltoja, Itävaltaa, Saksaa, Isoa–Britanniaa, Unkaria ja Latviaa vastaan.