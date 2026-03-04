Kyseessä olisi tiettävästi ensimmäinen kerta maailmassa, kun F-35:lla on ammuttu alas miehitetty ilma-alus.
Israelin asevoimat (IDF) sanoo, että yksi sen F-35-hävittäjistä ampui alas Iranin ilmavoimien Jak-130-hävittäjän Iranin pääkaupungin Teheranin yläpuolella.
IDF:n mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun F-35:lla on pudotettu miehitetty ilma-alus. Hävittäjällä on aiemmin pudotettu alas vain miehittämättömiä ilma-aluksia kuten lennokkeja.
– Israelin ilmavoimien F-35-hävittäjä ampui hetki sitten alas iranilaisen Jak-130-hävittäjän Teheranin yläpuolella. Tämä on maailman ensimmäinen F-35:n alas ampuma miehitetty hävittäjä, IDF kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Alasampumisen kerrotaan tapahtuneen pian sen jälkeen, kun Israelin armeija oli käynnistänyt niin sanotut laajamittaiset ilmaiskujen sarjat iranilaisia kohteita vastaan Teheranissa, kirjoittaa turkkilainen uutistoimisto Anadolu Agency.
Jakovlev Jak-130 on venäläis-italialaisvalmisteinen kaksipaikkainen harjoituskone, joka kykenee suorittamaan kevyitä hyökkäys- ja tiedustelutehtäviä, kertoo ilmailuun keskittyvä uutissivusto The Aviationist.
Britannian ilmavoimien F-35-hävittäjä taas tuhosi ensimmäistä kertaa viholliskohteen operaation aikana, kun brittiläiset hävittäjät ampuivat alas lennokkeja Jordanian ilmatilassa, kertoi Britannian puolustusministeriö tiistaina talouslehti Business Insiderin mukaan.
Alla olevalla Britannian puolustusministeriön julkaisemalla videolla näkyy, kuinka brittiläinen F-35-hävittäjä pudottaa miehittämättömän lennokin Jordanian yllä.
0:23
F-35 on yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin valmistama viidennen sukupolven häivehävittäjä. Suomen nykyiset Hornetit tullaan korvaamaan F-35:lla.