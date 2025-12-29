Ottawa Senatorsin maalivahti Linus Ullmark jää pois NHL-joukkueen vahvuudesta henkilökohtaisista syistä.
Senatorsin tiedotteesta ei selviä, miten pitkään Ullmark on sivussa ja mihin pelitauko tarkalleen pohjautuu.
– Linusilla on organisaatiomme täysi tuki tänä aikana. Kunnioituksesta Linusta kohtaan, emme anna asiasta enempää kommentteja, Senatorsin presidentti ja GM Steve Staios kommentoi.
Ruotsin olympiajoukkueeseen spekuloitu Ullmark pelaa tilastojen valossa yhtä uransa heikointa NHL-kautta.
Leevi Meriläisen kirittämä ruotsalaisveskari on pelannut tällä kaudella 28 ottelua, joissa hän on päästänyt keskimäärin 2,95 maalia torjuntaprosentilla 88,1.
32-vuotias Ullmark pelaa uransa 11. kautta NHL:ssä. Hän voitti sarjaan parhaan maalivahdin palkinnon vuonna 2023.