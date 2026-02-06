Jääkiekon NHL:ssä Floridan osavaltion paikallisottelu Florida Panthersin ja Tampa Bay Lightningin välillä tarjosi jälleen nyrkkihippasia. Ottelussa jaettiin peräti 147 minuuttia jäähyjä. Myös Panthersin mestarivalmentaja Paul Maurice passitettiin suihkuun.

Itse ottelun vei Tampa Bay Lightning maalein 6-1. Ensimmäiset nujakat nähtiin jo avauserän loppupuoliskolla. Tässä kohtaa kuitenkin selvittiin kaksiminuuttisilla. Toisessa erässä maltillisempi linja jatkui, mutta kolmannen erän alkuminuuteilla alkoi tapahtua.

Floridan Matthew Tkachuk toimi tilanteen laukaisijana, kun hän ajoi kiekottoman Tampa Bayn Nikita Kutsherovin selkään. Tätä ennen Floridan Niko Mikkola oli tehnyt saman tempun, josta oli tulossa kahden minuutin rangaistus estämisestä. Pian kaukalossa oli useampia tappelupareja. Mikkolan kaksiminuuttisen lisäksi joukkueen pelaajille tuomittiin 52 minuuttia jäähyjä. Gustav Forsling ja päävalmentaja Paul Maurice saivat suihkutuomiot.

Tampa Baylta suihkuun lensi Janis Moser ja jäähyminuutteja tuli yhteensä 50 minuuttia. Joukkueen Curtis Douglas lensi muutamaa minuuttia myöhemmin suihkuun tappelemisen seurauksena. Florida pääsi tässä kohtaa ylivoimalla tekemään ottelun ainokaisena. Suomalaishyökkääjä Anton Lundellille kirjattiin osumaan syöttöpiste.

Tampa Baylle voitto oli viides peräkkäinen ja kahdeksas viimeiseen yhdeksään otteluun. Florida on voittanut viimeisestä kuudesta ottelustaan vain yhden.