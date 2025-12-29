Tulikuuma Eeli Tolvanen jatkoi pisteputkeaan, kun hänen edustamansa Seattle Kraken nujersi Philadelphia Flyersin maalein 4–1 varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Tolvanen viimeisteli päätöserässä peräti kaksi maalia tyhjiin, kun Philadelphia haki kavennusta ilman maalivahtia.

Ottelun kakkostähdeksi nimetyn suomalaishyökkääjän näyttävin suoritus nähtiin kuitenkin kolmannen erän alussa, kun hän alusti Chandler Stephensonin viimeistelemän 2–0-maalin.

Nopeajalkainen Tolvanen päihitti edessään olevan Flyers-puolustajan ennen kiekon anastamista itselleen nokkelalla harhautuksella Philadelphian maalin takana. Stephensonin oli sen jälkeen helppo laukoa sisään Tolvasen täydellisestä tiputuksesta.

– Miten upea suoritus Eeli Tolvaselta, joka heitti kiekon verkosta itselleen ja syötti sen sitten Chandler Stephensonille, hehkutti Sound of Hockey.

– Rakastan tuota Tolvasen sinnikästä työtä Adam Larssonin syötön jahtaamisessa ja kiekonhallinnan saamisessa, sekä taitoa syöttää Stephensonille maalialueella, kehui toimittaja Alison Lukan.

26-vuotias Tolvanen on peräti kuuden ottelun pisteputkessa – hänen pisin pisteputkensa Seattlen paidassa. Suomalaishyökkääjä on tehnyt edelliseen kuuteen peliin tehot 3+7.

Kaapo Kakko syötti ottelussa myös yhden maalin, kun kolmen pelin maaliputkessa viilettävä Jordan Eberle avasi Seattlen maalihanat toisessa erässä.

Kapanen ja Koivunen nappasivat syöttöpisteet

Montreal Canadiensin Oliver Kapanen nappasi syöttöpisteen, kun Tampa Bay Lightning kaatoi vierasjoukkueen voittolaukauksille venyneessä ottelussa 5–4-lukemin.

Kapanen syötti Juraj Slafkovskyn viimeistelemän osuman päätöserän puolivälissä. Suomalaistulokas on kerännyt syyskauden peleissä tehot 11+9.

Sekä Tampa Bay että Montreal pyörivät Atlantin divisioonan kärkikahinoissa.

Pittsburgh Penguinsin Ville Koivunen otti kauden kolmannen syöttöpisteensä joukkueen kaataessa Chicago Blackhawksin selvin 7–3-lukemin.

Koivusen syöttöpiste tuli Justin Brazeaun toisessa erässä kynäilemästä 5–1-ylivoimaosumasta. Brazeau teki ottelussa NHL-uransa ensimmäisen hattutempun.

Chicagon Teuvo Teräväinen pelasi ottelussa noin 15 minuuttia. Chicagon maalilla aloittanut yhdysvaltalaisvahti Spencer Knight vaihdettiin pois torjujan paikalta jo avauserän puolivälissä, kun seitsemästä maalia kohti tulleesta laukauksesta neljä meni sisään.

Matias Maccellin Toronto Maple Leafs hävisi jatkoajalla Detroit Red Wingsille 2–3-lukemin.

Columbus Blue Jackets kiri päätöserän lopussa syntyneillä kolmella osumalla 4–2-kotivoittoon New York Islandersista.