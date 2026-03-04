Ylen päätös olla ottamatta Lordia esiintymään UMK-finaaliin on kirvoittanut paljon kritiikkiä. Nyt Yle kommentoi päätöstään Instagramissa.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Lordi voitti Euroviisut Hard Rock Hallelujah -kappaleellaan. Juhlavuosi sai monet elättelemään toiveita siitä, että Lordi olisi esiintynyt UMK-finaalissa lauantaina 28. helmikuuta, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut.
Lordin nokkamies Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu kertoi Iltalehdelle, ettei yhtyettä huolittu esiintymään UMK-finaaliin. Putaansuun mukaan kaksi isoa levy-yhtiötä oli jo hyvissä ajoin tarjonnut Lordia esiintyjäksi UMK-finaaliin, mutta tarjoukset oli torpattu.