Yle vastaa Lordi-kritiikkiin Ylen päätös on kuohuttanut muun muassa sosiaalisessa mediassa. IMAGO/Future Image/ All Over Press Julkaistu 04.03.2026 14:26 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Ylen päätös olla ottamatta Lordia esiintymään UMK-finaaliin on kirvoittanut paljon kritiikkiä. Nyt Yle kommentoi päätöstään Instagramissa. Yle on vastannut Instagramissa kritiikkiin koskien päätöstä olla ottamatta Lordi-yhtyettä esiintymään UMK-finaaliin. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Lordi voitti Euroviisut Hard Rock Hallelujah -kappaleellaan. Juhlavuosi sai monet elättelemään toiveita siitä, että Lordi olisi esiintynyt UMK-finaalissa lauantaina 28. helmikuuta, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Lordin nokkamies Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu kertoi Iltalehdelle, ettei yhtyettä huolittu esiintymään UMK-finaaliin. Putaansuun mukaan kaksi isoa levy-yhtiötä oli jo hyvissä ajoin tarjonnut Lordia esiintyjäksi UMK-finaaliin, mutta tarjoukset oli torpattu.

Lordia ei nähty esiintymässä UMK:ssa. Matti Matikainen

Ylen ja UMK:n päätöstä on hämmästelty ja kritisoitu laajasti muun muassa sosiaalisessa mediassa.

– Missä Lordi? yksi ihmettelee Ylen UMK-aiheisen Instagram-videon kommenttikentässä.

– Sanoitte, että Lordi ei mahdu UMK:hon?! No laittakaa mahtumaan, jos hän vielä itse pyysi päästä mukaan? Luulisi, että Lordi olisi buukattu Ylen toimesta jo kauan sitten esiintymään tän vuoden UMK:hon. Todella ikävää käytöstä Yleltä Lordia kohtaan, toinen tilittää.

– Nyt olisi kyllä Yleltä ja UMK:lta joku kannanotto paikallaan. Hävettää, miten kohtelette meidän AINUTTA viisuvoittajaa hänen 20-vuotisjuhlavuonna. Todella pettynyt kyllä Yleen, kolmas kommentoi.

Yle otti asiaan kantaa Instagram-videonsa kommenttikentässä keskiviikkona.

– Lordin historiallinen voitto on tärkeä osa suomalaista tarinaa ja meillekin unohtumaton merkkipaalu. Ymmärrämme hyvin monien harmin siitä, ettei Lordia nähty UMK:ssa. Ylen 100-vuotisjuhlavuoden alussa Lordi haluttiin nostaa erityisellä tavalla esiin ja se tehtiin heti tammikuussa Kultainen Venla -gaalassa, jonka teemana oli television historia, Yle kommentoi.

– UMK:ssa Yle 100 -juhlanumeroon valittiin Sonja Lumme ja Eläköön elämä -euroviisubiisi. Lordi on ollut mukana myös muissa Ylen ohjelmissa tänä vuonna ja UMK:ssa Lordin Hard Rock Hallelujahia juhlistettiin viisuvoiton 10-vuotispäivänä vuonna 2016. Lordi on Suomen ainoa viisuvoittaja ja arvostamme suuresti tätä perintöä, joka varmasti näkyy tulevaisuudessa monissa Ylen sisällöissä, kommentti jatkuu.

Sonja Lumpeen lisäksi UMK-finaalissa esiintyivät Suomen viime vuoden viisuedustaja Erika Vikman, viime vuoden euroviisuvoittaja JJ, Suomen vuoden 1985 euroviisuedustaja Sonja Lumme sekä räppärit Turisti, Averagekidluke, Ares ja Elastinen.

