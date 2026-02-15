Yhdysvallat hoiteli sitkeän ja tuloksessa yllättävän pitkään roikkuneen Tanskan. Olympiaturnauksen lohkopelin puhuttavin tapaus sattui avauserässä, kun NHL-vahti Jeremy Swayman imuroi oikein kunnolla.

Tanska taisteli ja raastoi. Se johti ylivoimaista suosikkia ensimmäisellä erätauolla 2–1. Toisen erän lopussa juutit tulivat vielä 3–4-lukemiin juuri ennen taukoa. Team USA:n miljoonamiehistö kuitenkin hoiteli hommansa ja voitti 6–3.

Ottelun hengästyttävin silmänräpäys nähtiin avauserässä, kun Tanskan Nicholas Jensenin keskialueelta lähettämä kiekko päätyi Boston Bruinsia edustavan Jeremy Swaymanin taakse.

Hörppy ei jättänyt varaa selittelyille. Virhe oli ilmeinen. Tapaus aiheutti valtavaa kuohuntaa sosiaalisessa mediassa. NHL-sisäpiiritoimittaja Pierre LeBrun vertasi imurointia Tommy Salon legendaariseen mustaan hetkeen Salt Lake Cityn olympialaisissa vuonna 2002. Ruotsi jäi tuolloin mitalipelien ulkopuolelle Valko-Venäjän jättiyllätyksen kustannuksella.

– Jensenin Swaymanille tekemä maali toi mieleen muistoja. Huh huh, LeBrun twiittasi.

Swaymanilta tivattiin ottelun jälkeen vastauksia mokaansa.

– Laukaus tuli aivan täydellisellä korkeudella katsomon ja kaukalon välillä. Kadotin kiekon totaalisesti. Se on ehdottomasti tilanne, jonka haluaisin takaisin. Mutta samaan aikaan, etenkin tällä tasolla, on pysyttävä rauhallisena. Yksi laukaus kerrallaan. Olen ylpeä joukkueesta, joka tuki minua ja hoiti homman, Swayman kommentoi NY Postille.

Yhdysvallat on kiinni lohkonsa voitossa. Se kohtaa tänään vielä Saksan ennen pudotuspelejä.