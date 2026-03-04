Miehen mukaan kyse oli onnettomuudesta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona 60-vuotiaan miehen ehdolliseen vankeusrangaistukseen jutussa, jossa lapsi kuoli jäätyään lumiauran alle Kauniaisissa huhtikuussa 2025.

Oikeus katsoo, että mies laiminlöi velvollisuutensa pysäyttää lumiauralla varustettu traktori, kun kapealla tiellä tuli vastaan ensin yksi lapsi.

Pysäyttämisen sijasta mies jatkoi matkaansa ajonopeuttaan hidastamatta tai muuten lasta väistämättä.

Myöhemmin tiellä tuli vastaan vielä kaksi lasta lisää. Mies ajoi väistämättä myös heidän ohitseen niin, että traktorin ylösnostettu puskulevy osui toiseen lapsista sillä seurauksella, että tämä kaatui traktorin alle ja kuoli.

Syyttäjä vaati miehelle tuomiota törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Oikeuden mukaan rikos ei kuitenkaan ollut törkeä, sillä miehen ei voitu katsoa syyllistyneen törkeään välinpitämättömyyteen muiden henkeä ja terveyttä kohtaan.

Mies tuomittiin puolen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Hänen mukaansa oli kyse onnettomuudesta.