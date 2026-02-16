Kamerat nappasivat Yhdysvaltojen ja Saksan olympiakiekko-ottelusta talteen kahden tähtipelaajan välisen hetken, joka herätti melkoista kuplintaa etenkin sosiaalisessa mediassa.

Intohimoisen päänaukomishetken päähenkilönä toimivat USA:n Matthew Tkachuk ja Saksan kapteeni Leon Draisaitl.

NHL:ssä Floridaa edustava Tkachuk huuteli saksalaistähdelle happamat terveiset kesken sunnuntai-illan lohkon päätösottelun. Tkachuk on taitojensa lisäksi tunnettu räväkästä suunsoitostaan ja kahnaustaipumuksistaan.

– Aina morsiusneito, Leon? Ei ikinä morsian, jenkkihyökkääjä huusi.

Tkachukin irvailu aiheutti vipinää etenkin sosiaalisessa mediassa. Kiusoittelua kuvailtiin "kaikkien aikojen vinoiluksi", mutta yhdysvaltalainen sai osakseen myös kritiikkiä siitä, kuinka tämä keskittyy epäolennaisuuksiin kesken ottelun.

Kuittailulle on olemassa konteksti. Tkachukin Florida ja Draisaitlin Edmonton ovat pelanneet vastakkain kaksissa edellisissä Stanley Cupin finaaleissa. Florida voitti kummankin sarjan ja jätti Oilersin tyhjin käsin.

Draisaitl jäi sivurooliin myös sunnuntaina, sillä USA murskasi Saksan 5–1.

Tkachukilta tivattiin ottelun jälkeen huuteluhetkestä. Hän ei suostunut avaamaan sanavalintojaan tarkemmin.

– Se on aina haaste (pelata Draisaitlia vastaan). Joukkueillamme on hieman historiaa. On aina kivaa pelata häntä vastaan, jenkkihyökkääjä sanoi.

Edmontonin ja koko NHL:n suurimpiin tähtiin kuuluva Draisaitl jäi tappiossa ilman pisteitä. Tkachuk syötti kaksi USA:n maalia.

Saksan olympiaturnaus jatkuu pudotuspelikarsinnassa Ranskaa vastaan. Yhdysvallat kohtaa puolivälierässä Ruotsin tai Latvian.