NBA-ottelussa Memphis Grizzliesin ja Miami Heatin välillä nähtiin viime yönä tappelu kahden pelaajan välillä, ja myös Memphis-päävalmentaja Tuomas Iisalo joutui puuttumaan tilanteeseen.
Ottelu oli jo käytännössä ratkennus viimeisellä neljänneksellä Miami Heatin hyväksi, kun Memphis Grizzliesin Scotty Pippen junior syöksyi Heatin Myron Gardnerin kimppuun.
Gardner oli hetkeä aiemmin jyrännyt Pippenin parketin pintaan tämän epäonnistuneen heittoyrityksen jälkeen.
Gardnerin temppua voi kuvailla törkeähköksi, mutta pahasti keitti yli myös Pippenillä, jonka hermojen palaminen johti tappeluun kaksikon välillä. Nujakoitsijoita erottamaan tarvittiin tukku miehiä molemmista joukkueista, ja myös Memphisin päävalmentaja Tuomas Iisalo syöksyi tapahtumien keskiöön.
Sekä Pippen että Gardner kommenettiin nujakoinnista suihkuun.
Ottelun jälkeen Pippen kuvaili Gardnerin tekoa “halpamaiseksi” ja sanoi tämän tarvinneen “halausta”.
Miami voitti ottelun lopulta 136–120. Tappio tiesi Memphisille jo 11. tappiota viimeiseen 14 otteluun, ja Grizzlies-leirissä katseet onkin käännetty jo ensi kauteen.