Yleisurheilun 1970-luvun suomalaisen kultakauden tähtiin kuulunut Ari Salin on kuollut.
Aitajuoksijana tunnettu Ari Salin kuoli keskiviikkona 4. maaliskuuta 79 vuoden iässä pitkäaikaiseen sairauteen. Salin oli syntynyt 20. tammikuuta 1947 Lohjalla.
Salinin kuoleman vahvisti STT:lle Urheiluliiton entinen valmennus- ja koulutuspäällikkö Antti Lanamäki, joka kilpaili itsekin urallaan aitajuoksijana.
Lanamäki kuvaili Salinia insinöörintarkaksi mieheksi. Salin urheili helsinkiläisen Viipurin Urheilijoiden riveissä.
Salinin päälaji oli 400 metrin aidat. Hän juoksi aidatun ratakierroksen Suomen ennätyksen 49,5 Helsingissä heinäkuussa 1972. Saman vuoden olympialaisissa Münchenissä Salin juoksi toisen osuuden 4x400 metrin viestissä, jossa Suomi sijoittui häkellyttävästi kuudenneksi SE-ajalla 3.01,12. Suomen muut viestinviejät olivat Stig Lönnqvist, Ossi Karttunen ja Markku Kukkoaho.
Jo vuonna 1971 Helsingin EM-kisoissa Salin oli 400 metrin aidoissa kuudes. Välierissä syntyi silloinen SE 50,41.
Salinia valmensi Tapani Ilkka, jonka valmennettaviin kuului myös Ari Salinin vaimo Riitta Salin. Riitta Salin juoksi vuonna 1974 Roomassa Euroopan mestariksi 400 metrillä ME-ajalla 50,14.
Kalevan kisoissa Ari Salin voitti 110 metrin aidoissa kolme ja 400 metrin aidoissa neljä Suomen mestaruutta 1968–1974.