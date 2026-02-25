Patrik Laine on siirtohuhujen kohteena. Los Angeles Kings on tuoreen uutisen mukaan ollut yhteydessä Montreal Canadiensiin etsiessään kärkiketjuihinsa hyökkääjää. Montrealin harjoituksissa suomalainen on stuntannut puolustajana.

The Fourth Period -sivuston toimittaja Dennis Bernstein on kertonut tietoihinsa nojaten, että Patrik Laine on ollut Los Angeles Kingsin ja Montreal Canadiensin seurajohtojen välisen keskustelun kohteena.

– Kun Kings etsii markkinoilta hyökkääjää kahteen ensimmäiseen ketjuun, voin vahvistaa, että he ovat puhuneet Montrealin kanssa Patrik Laineesta. Tällä hetkellä hänelle ei kuitenkaan tunnu olevan sopivaa paikkaa, ja Kings etsii nyt muualta, Bernstein kirjoitti.

Kings nappasi aiemmin helmikuussa Artemi Panarinin hyökkäyksensä keihäänkärjeksi New York Rangersista.

Pitkään loukkaantuneena sivussa olleen Laineen tulevaisuus Montrealissa vaikuttaa joka tapauksessa hataralta.

Tuoreen havainnon mukaan Lainetta peluutetaan Montrealin harjoituksissa puolustajana. Tämä siitäkin huolimatta, että joukkueen harjoitusvahvuudesta on puuttunut olympialaisissa pelanneet kärkihyökkääjät Nick Suzuki ja Juraj Slafkovsky.

– Ei vaikuta siltä, että hänelle olisi tilaa hänelle lähiaikoina, The Hockey Newsin toimittaja Karine Hains tuumasi.

– Patrik Lainetta on käytetty puolustajana viimeisessä kahdessa harjoituksessa. Se kertoo paljon, videon harjoituksista kuvannut Marc-Olivier Cook kirjoitti.

Laine on pelannut tällä kaudella vain viidessä ottelussa Canadiensin nutussa. Suomalaisen edellinen peli oli lokakuun puolessa välissä pelattu ottelu Nashville Predatorsia vastaan.