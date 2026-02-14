Kanadan ja Sveitsin välisessä jääkiekon miesten olympiakohtaamisessa nähtiin ikävä tilanne, kun Sveitsin NHL-tähti Kevin Fiala loukkaantui ikävän näköisesti taklaustilanteessa. Hänet jouduttiin viemään paareilla pois jäältä. Itse ottelun vei Kanada maalein 5-1.
Fiala oli kaksinkamppailutilanteessa Kanadan Tom Wilsonin kanssa laidassa, jolloin Wilson oli kaatunut Fialan päälle. Sveitsiläinen jäi makaamaan vatsalleen jään pintaan ja hänet nostettiin samassa asennossa paareille. Hallissa oli muuten hiirenhiljaista, mutta muutamia hetkiä sävytti yleisön antamat taputukset.
Polvivamman tilanteessa saanut sveitsiläishyökkääjä kärrättiin pois kaukalosta ja molempien joukkueiden pelaajat hakkasivat mailoillaan jäätä.
Kanadan voiton takuumiehinä häärivät 1+2 tehot kirjauttaneet Connor McDavid ja Nathan MacKinnon. Kanada on voittanut molemmat ottelunsa. Se kohtaa lohkovaiheen päätöspelissä Ranskan ja Sveitsi Tshekin.
Naisten myöhäisillan puolivälierässä Yhdysvallat kaatoi Italian selvin lukemin 6-0. Naisleijonat pelaa lauantaina myöhäisillan puolivälierässä, jossa se kohtaa Sveitsin.