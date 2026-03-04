Tiedote kertoo tapahtuneesta.

Parkkipaikan viereen Vantaan Pähkinärinteessa on tuotu kymmeniä hautakynttilöitä. Muutamassa niissä lepattaa vielä hento liekki. Lumessa hautakynttilöiden keskellä on punaisia ruusuja.

Talon palopostista roikkuu poliisin eristysnauha. Muuten alueella on hiljaista ja rauhallisista.

– Muutamat asukkaat kantavat tavaroitaan pois. Vartija kävelee kerrostalon pihalla ja siivousyritykset työntekijät ovat käynneet töihin, tulipalopaikalla käynyt MTV Uutisten kuvaaja kertoo.

Kuvaajan mukaan tulipalosta ei näy merkkejä kerrostalon toisella puolella.

– Jos ei tietäisi tapahtuneesta, niin talon toiselta ei pystyisi sanomaan mitään.

Tulipalosta ja toimista siihen liittyen kerrotaan lyhyessä tiedotteessa.

Kerrostalon ulko-oveen on ilmestynyt Vantaan kaupungin omistaman vuokra-asuntoyhtiö VAVin koruton tiedote suomeksi ja englanniksi.

Tiedotteessa kerrotaan tulipalosta, ja siitä, että poliisi ja muut viranomaiset selvittävät asiaa ja tiedottavat siitä lisää. Tiedotteessa painotetaan, että on tärkeä noudattaa viranomaisten ohjeita. Lisäksi on mainittu kriisiavun saamisesta puhelinnumeroineen.

Tiedotteessa todetaan myös, että mikäli asunto on kärsinyt vahinkoja, tulee ensisijaisesti olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön.

Tiedote päättyy lauseeseen:

– Olemme hyvin pahoillamme tilanteesta.

13:40 Tämä Pähkinärinteen tulipalon tutkinnasta tiedetään keskiviikona päivällä.

Epäiltyä esitetään vangittavaksi

Poliisi epäilee 71-vuotiaan miehen sytyttäneen tuhoisan tulipalon omassa kerrostaloasunnossaan. Hätäkeskus sai hälytyksen tulipalosta tiistaiaamuna kello 5.41. Hätäkeskukseen tuli useita soittoja talon sisältä asukkailta.

Porraskäytävästä löytyi viisi vainajaa noin puoli seitsemän aikaan aamulla, eli alle tunnin kuluttua hälytyksestä. Kaikki uhrit löytyivät kerrostalon rappukäytävästä, ei asunnosta.

Kuolleet ovat poliisin mukaan kaksi 30–40-vuotiasta aikuista sekä heidän kolme lastaan, jotka olivat 3-, 6- ja 8-vuotiaita. Lisäksi perheen vauva vietiin sairaalahoitoon.

71-vuotiasta miestä epäillään viidestä murhasta, kahdesta murhan yrityksestä sekä törkeästä tuhotyöstä.

Poliisi esittää miestä vangittavaksi perjantaina.