Tänä talvena on eteläisintä Suomea myöten päästy nauttimaan valkoisista hangista ja lumitöistä. Lunta on saatu useita senttejä ja lumisateiden myötä hanki kasvaa sentti sentiltä.

Lumisateet teettävät lumitöitä, mutta kun lunta tulee kerralla paljon, ovat taloyhtiöiden huoltoyhtiöt usein ylityöllistettyjä. Saako silloin itse tarttua kolaan? Kyllä saa, sehän on ihailtavaa kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistyön harjoittamista, sanoo Jenni Valkama, Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija.

– Jos on liukasta, suosittelen kuitenkin, että kengissä on pitävät piikit, jotta vältytään liukastumisvahingoilta, sanoo Valkama.

Vaikka huoltoyhtiö olisikin palkattu tekemään lumityöt, on Valkaman mukaan aivan suotavaa, että asukkaat voivat itsekin hoitaa lumitöitä, jos tilanne sitä vaatii.

Talkootöihin ei voi pakottaa

Monissa pienissä taloyhtiöissä on päädytty siihen, että huoltoyhtiön sijasta lumityöt hoidetaan talkootyöllä. Valkaman mukaan talkootyöstä aiheutuu eniten epäselvyyksiä ja erimielisyyksiä, koska osa hoitaa osuutensa tunnollisesti, mutta joku jättää hoitamatta. Hän suositteleekin jakamaan vastuut tasapuolisesti, mutta talkootöihin ei voi pakottaa.