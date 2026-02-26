MTV kävi selvittämässä, millaisilla jalkineilla kansa suuntasi kohti lumisohjon täyttämiä katuja.

Torstaiaamu tarjoili pääkaupunkiseudulla runsasta lumisadetta, ja samalla lämpötila putosi nollan tuntumaan. Sen seurauksena kadut täyttyivät kosteasta lumesta.

Millaisilla kengillä ihmiset oikein lähtivät tarpomaan sohjoiseen lumeen? Entä miten iltapäivän todennäköinen vesikeli oli otettu huomioon?

MTV Uutiset kävi selvittämässä asiaa.

– Mä oon lähtenyt tällaisilla bootseilla. Ihan perinteiset, pitkävartiset. Vähän vanhempaa mallia, mutta ilman näitä en kyllä tänne lähtisi, Sebastian Novaky totesi hymyssä suin.

– Nämä on tällaiset pari vuotta vanhat Air Forcet. Lähdin kiireellä lounaalle, niin näillä pystyi juosta nopeasti, Michael Kahila puolestaan perusteli omaa valintaansa.

Katso yllä olevalta videolta, millaisia kenkävalintoja kadulla nähtiin!