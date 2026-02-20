Lumiukko syntyy ammattimaisin ottein myös pakkasessa.

Lämpimien leveysasteiden asukkailla saattaa olla mielikuva siitä, että lumiukkoja voi taikoa maisemiin aina, kun on lunta, mutta suomalaiset tietävät, että siihen tarvitaan juuri oikeat olot: lämpötilan on oltava nollan tuntumassa tai vähän plussalla ja lumen nuoskaa eli niin sanottua suvilunta.

Tarpeen vaatiessa lunta voi kuitenkin muokata ukoiksi ja akoiksi kylmemmässäkin säässä.

Stadin talviriehan lumiukkotyömaalle Helsingin Paloheinään ilmestyi torstaina kymmeniä porkkananokkia lähes kymmenen asteen pakkasesta huolimatta.

Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden tapahtumatuottajan Mirjam Beekmannin mukaan ei tarvita kuin iso ämpäri ja kunnon tamppajaiset – ja lumihahmojen teko onnistuu myös kylmällä.

Muottina voi käyttää myös esimerkiksi pahvilaatikkoa.

Katso yllä olevalta videolta, miten lumiukon voi rakentaa pakkassäässä ja millaisia taidonnäytteitä pikkutaitelijat urakoivat hangelle Paloheinässä.

