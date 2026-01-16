Pohjanmaan poliisilaitos muistuttaa tienkäyttäjiä muuttuvista keliolosuhteista.
Pohjanmaan poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että pakkasen lauhtuminen on tehnyt teistä petollisen liukkaita eri puolilla aluetta.
– Perjantain aikana poliisille on ilmoitettu jo yhdeksästä liikenneonnettomuudesta. Onnettomuuksissa on sekä peltivaurioita että henkilövahinkoja, ja joitakin ihmisiä on viety sairaalaan saamaan hoitoa, kertoi poliisi iltapäivällä hieman ennen kello viittä.
Poliisi kehottaa tienkäyttäjiä malttiin ja korostaa, että ajoneuvon kuljettaja vastaa aina tilannenopeuden sovittamisesta keliolosuhteisiin.