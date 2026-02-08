Autokorjaamoilla riittää vilskettä, kun kovat pakkaset koettelevat autoja. Asiantuntija varoittaa, että autoilijoiden omat niksit voivat pahentaa tilannetta. Oikeilla toimilla voi ehkäistä vaurioita ja lisäkuluja.

Kun pakkaslukemat kohoavat hyytäviin lukuihin, on Suomen autokanta koetuksella.

– Nyt kun on 20 asteen pakkasia, asiakkaat soittelevat varsinkin merkkihuollon puolelle, kun akkuja hyytyy ja muuta. Myös dieseljärjestelmän jäätymiset ovat mahdollista, jos sinne on päässyt kondensoitumaan vettä, sanoo Markus Ahvenainen, Autoklinikan työnjohtaja.

Kahvipöydissä ja sosiaalisessa mediassa jaetaan myös vilkkaasti niksejä, miten peltilehmiä voisi yrittää lämmitellä.

Ahvenaisen mukaan asiakkaat kokeilevat monenlaisia vippaskonsteja, mutta kaikki eivät ole turvallisia.

– On laitettu jotain pahvia esimerkiksi jäähdyttäjän eteen, ettei kylmä ajoviima ei sitten viilennä liikaa.

Todellisia ongelmatapauksia ovat sisätilan lämmittimet, jotka on asennettu väärin.

– Siinä voi olla ihan paloriski silloin, jos esimerkiksi laitetaan penkille tai lattialle – sillä on ihan tarkoitettu paikka siellä telineessä, Ahvenainen kertoo.

Autohuollosta tinkiminen voi tulla kalliiksi. Juttu jatkuu alla.

10:22 Yhä useampi jättää auton huoltamatta. Mitkä ovat tyypillisimmät huollot, joita jätetään väliin? Haastattelussa LähiTapiolan liiketoiminnan ohjauksesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri ja Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg

Älä kaada kuumaa vettä auton päälle

Kiinni jäätyneitä ovia ei kannata väkisin riuhtoa, ja kotikonsteissa on oltava varovainen.

– En lähtisi kuumaa vettä kaatamaan, Ahvenainen varoittaa.

Jos oven tiivisteitä ei kuivaa kunnolla, saattavat ne jäätyä uudelleen entistä pahemmin. On myös vaarana, että kuuma vesi rikkoo jotain.

Hiustenkuivaajaa voi käyttää viimeisenä oljenkortena.

Tärkein ohje pakkasajoon onkin huolellinen esilämmitys. Sen avulla saa ovetkin auki, mutta myös pidentää auton käyttöikää.

– Kyllä moottori kuluu siitä, jos se 20 asteen pakkasella kylmänä laitetaan käyntiin. Kaikki voiteluaineet ja muut ovat silloin siellä kylmässä tilassa, eivätkä toimi niin kuin on suunniteltu. Lisää kulutusta sekä samalla päästöjä.

– Huonolla tuurilla voi jotain rikkoutua, kun kylmällä koneella käynnistetään.

Suurimmat vauriot aiheuttaa autoilija itse

Korjaamon puolella kuitenkin näkyy erityisesti asia, joka olisi jokaisen autoilijan itsensä ehkäistävissä.

– Täällä pääkaupunkiseudulla itse jättäisin tuon kiireen kokonaan pois, Ahvenainen toteaa.

Kun liikenteeseen lähdetään huonosti puhdistetulla autolla, saattaa jäisiin nurkkiin jäädä kuolleita kulmia tai tuulilasille pölähtävä lumi voi estää näkyvyyttä itseltä tai takana olijalta.

– Näin kolarikorjaamon näkökannalta se tuottaa meille työtä, kun ihmiset eivät puhdista tuulilaseja tai takalaseja, eivätkä pysty hallinnoimaan autoa tai havainnoimaan ympäristöä.