Auton puhdistamatta jättäminen on riski liikenteessä. Myös katto on tärkeä puhdistaa.

Lumisateiden yllättäessä autoilijoiden olisi todella tärkeää puhdistaa autonsa kokonaisvaltaisesti lumesta ennen liikkeelle lähtöä.

Kuitenkin Carglassin yli tuhannen vastaajan kyselytutkimus paljastaa, että 24 prosenttia suomalaisista jättää auton katon putsaamatta, vaikka katolta pöllyävä lumi voi aiheuttaa vaaratilanteita.

– Katolta pöllyävä lumi ei varmasti ajon alussa tunnu niin isolta asialta, mutta kun vauhtia tulee moottoritiellä enemmän ja lumi lähtee liikkeelle, ei kenelläkään ole kivaa, huomauttaa Carglassin avainasiakaspäällikkö Teemu Tallqvist tiedotteessa.

Tallqvist huomauttaa, että luminen katto voi aiheuttaa tien päällä pahimmillaan vakavia vaaratilanteita, jotka olisi voitu helposti välttää auto putsaamalla.

22 prosenttia vastaajista luottaa esilämmitykseen, mutta ei välttämättä tarkista ennen lähtöä kokonaisvaltaista näkyvyyttä tai katon lumitilannetta.

Pelkkä esilämmitys ei kuitenkaan riitä, muistutti myös Autoliiton koulutuspäällikkö taannoin . Vesalainen huomautti, että